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消費者需求退燒？美第二大港貨櫃進口量連2個月下滑

編譯葉亭均／綜合外電
美國長堤港主管表示，預期疫情期間激增的消費者需求消退。（美聯社）
美國長堤港主管表示，預期疫情期間激增的消費者需求消退。（美聯社）

美國第二大港口的主管預期，新冠疫情時期爆發的消費者需求將開始降溫，這點從運抵進入美國港口的貨櫃數量減少就可看出。

長堤港的進口量已連兩個月下滑，同時，鄰近的洛杉磯港8月的進口貨櫃寫下新冠疫情爆發初期以來最大減幅。這兩大港口處理美國與亞洲約40%的貨櫃貿易。

長堤港執行董事柯戴羅（Mario Cordero）19日接受彭博資訊訪問時表示：「將開始見到經濟降溫一些。我們預期在過去一年半見到的消費者需求出現一些下滑。」

最近期數據顯示，美國消費者支出和零售銷售成長減緩，這是約40年來最嚴重通膨開始衝擊經濟的跡象之一。此前，美國港口因大量湧入的商品不堪負荷長達數月，引發供應鏈壅堵和交貨延後，但這些情況正顯示出緩解跡象，原因是物流改善且升息開始讓需求降溫。

柯戴羅和其他美國港口主管預測，旺季（高峰季）比往常提前落在7月，因零售業者為了避免耶誕假期前遭遇物流惡夢而提前備貨。他說，儘管下半年降溫，但長堤港今年仍將寫下業績強勁的一年。

包括長堤港在內，美國西岸目前有29個港口等待國際長岸和倉庫工會和太平洋海事協會（Pacific Maritime Association）進行的勞資協商，前者代表2.2萬名碼頭工人，後者代表逾70個雇主方

這些碼頭工人在先前的合約於7月1日到期後，一直在沒有合約的情況下工作，而勞資雙方都已矢言避免重演2014年的談判情況，當時導致美國面臨長達九個月的物流干擾、航運延後，後來才在歐巴馬政府的介入下落幕。

長堤 疫情 洛杉磯港

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