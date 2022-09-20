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王子公主互動吸睛 7歲夏綠蒂指導喬治：你等下得鞠躬

坐上開往隔離死亡大巴…貴州翻車27死 清零重於人命？

財經簡訊

財經新聞組／整理

亞馬遜暫停西班牙擴張

西班牙新聞網站《El Confidencial》引述不具名的公司消息人士的話表示，亞馬遜已暫停2024年前在西班牙建造新倉庫。報導表示，亞馬遜告訴其供應商和合作夥伴「靜觀其變」，因為疫情帶動的線上購物熱潮已經放緩。亞馬遜6月表示2022年在西班牙新增2000個新工作崗位。

印度促谷歌嚴查借貸軟體

消息人士透露，印度政府和央行已要求Alphabet旗下谷歌導入更嚴格的檢查，以有效遏制印度非法數位借貸軟體猖獗的情形。印度監管機構已經要求貸方加強對在疫情期間盛行的非法借貸軟體的檢查。這些軟體往往收取過高的利率和費用，或進行未經授權或違反洗錢和其他政府規定的行為。

10年期殖利率 11年新高

投資人為聯準會(Fed)本周的政策決定做好準備，預計Fed將再次大幅升息。全球最重要的利率指標10年期國債殖利率一度上漲6.6個基點至3.516%，突破6月中旬水平，為2011年4月以來最高水平。貨幣市場預計Fed升息75個基點的可能性約為80%，升息100個基點的可能性為20%。

新一代俠盜飛車手傳遭駭

Take-Two Interactive Software Inc股價下跌2.5%，因報導指稱一名駭客洩露了暢銷電子遊戲俠盜獵車手VI的數段影片。這次史無前例的洩密事件包括數十段展示搶劫、槍戰和自由駕駛的影音，被發布在線上留言板上。《彭博》報導，熟悉遊戲開發的消息人士證實，這些影片是真實的。

漢堡王升級 母公司被看好

Evercore ISI長期餐廳分析師帕爾默(David Palmer)在最新報告中表示。漢堡王母公司Restaurant Brands股票值得買進，該公司即將出現幾個催化劑，最引人注目的是美國漢堡王。Restaurant Brands稍早表示將在未來2年投資4億元升級漢堡王。

NAHB建商信心 連降9月

隨著市場信心繼續下滑，越來越多建商正在降低房價。全國房屋建築商協會(NAHB)9月房屋建商信心下降3點至46。低於50的數字都被視為負值。這是連續第9個月下降，也是2014年5月以來的最低水平，除了2020年新冠疫情開始時曾短暫下降。今年1月指數曾83，當時房貸利率只有現在的一半。

殖利率 漢堡王 亞馬遜

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本周多項利空 反彈不太樂觀

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取消電動車補貼 美韓貿易緊張升

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在8月關鍵通膨報告比預期更熱，損害了投資人對物價降溫和聯準會(Fed)不那麼激進的樂觀情緒後，美股暴跌。道瓊工業平均指數下跌1276.37點。路透

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根據彭博億萬富豪指數，亞洲首富阿達尼（見圖）的個人淨值已超車亞馬遜創辦人貝佐斯，成為全球排行第二的富豪，僅次於特斯拉執行長馬斯克。（路透）

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