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本周多項利空 反彈不太樂觀

財經新聞組／綜合報導

在聯邦快遞發布獲利預警以及聯準會(Fed)激進升息擔憂的雙重重擊下，美股上周創3個月來最大單周跌幅。全球股市也經歷幾個月來最糟單周，股票與債券市場蒸發近4兆元。

然而，利空不止於此，本周有多項因素可能讓美股更不樂觀：回購暫休、退休年金賣出、量化緊縮。高盛警告，任何期待「熊市反彈」的人都可能會失望。

本周美股最重要的發動機回購將暫時休息。從16日開始，50%的史坦普500上市公司進入回購緘默期，為期約1個月。隨著停止回購啟動，高盛回購部門平均日交易量減少30-35%，大約是2021年日均交易量的7成。這項因素至關重要，意味著股市可能缺少流動性的挹注。

同時還有更多因素預示著多頭的苦日子仍未到頭，根據高盛估算，未來還有更大的拋售壓力：退休年金月底和季底的作帳再平衡。根據高盛的模型推估，退休年金可能將在月底拋售180億元股票。從過去3年的絕對美元價值計算，180億元的拋售規模排名第58位；按照淨值來看，180億元的拋售額排在第33位，規模並不算小。

此外，專業經理人策略可能轉向空頭。瑞銀策略師勒羅克斯(Nicolas Le Roux)指出，專業經理人將在9月再次轉為看空，美股可能會在未來2周面對一些來自這方面的賣壓。

摩根大通分析師許利格爾(John Schlegel)表示，如果經濟最終走向衰退，那麼美股可能會甚至跌破6月中旬低點，屆時專業經理人策略可能會進一步做空股票。

高盛也大幅調降明年美國經濟預期，將美國2023年經濟成長預期從1.5%調降至1.1%，2022年增速預測維持在0%不變。該行認為，如果Fed引發經濟衰退，史指將暴跌27%。（財經新聞組）

高盛 美股 退休

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