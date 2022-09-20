串流收視率 YouTube追上Netflix

串流媒體在消費者使用電視時間中所占比率在8月再度上升，雖然返校季意味著整體電視使用時間下降，但串流媒體平台滲透率仍在不斷增加。

根據收視率統計平台尼爾森對影音平台的每月觀察報告，串流媒體所占比率連續5個月增加，尤其在一些備受矚目的新內容發布後，比率升至35%。

根據統計，7月串流媒體首度超過有線電視，成為電視系統的最大單一用途。雖然串流媒體的比率有所增加，但有線電視也有所回升，達到34.5%，同時無線電視比率也增至22.1%。

分析人士認為這些平台市占率的增加來自於「其他」類別降低，這部分的比率從上個月的9.2%降至8.5%。「其他」類別通常是指大量使用電子遊戲機觀看影音，隨著全美返校季展開，這個類別最受衝擊。

深入研究串流媒體領域可以發現，觀眾開始關注新穎且大手筆的影音內容。長期以來的產業領頭羊Netflix 的8月市占率下降，從8.0%降至7.6%，7月上架的最新一季《怪奇物語》曾為該平台帶來非常強勁的收視率。谷歌旗下YouTube平台的市占率從7.3%升至7.6%，首度追上Netflix。

迪士尼旗下Hulu的市占率從上月的3.6%升至3.7%，而亞馬遜 旗下Prime Video市占率則從3.0%降至2.9%。Disney +市占率從1.8%小升至1.9%。《冰與火之歌》前傳《龍之屋》(House of the Dragon)的首播幫助HBO Max的市占率從1.0%升至1.2%。

包括Crackle等小型串流媒體服務，以及Spectrum、DirecTV和Sling TV等有線性質串流媒體服務的「其他串流媒體」，市占率從10.2%升至10.3%。

尼爾森的串流媒體收視率統計對象包含6大串流媒體的收視率：亞馬遜Prime Video、Apple TV+、Disney+、HBO Max、Hulu和Netflix。