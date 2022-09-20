蘋果力推高階手機 策略奏效

蘋果標準版iPhone（左側二支）沿用A15晶片，Pro版（右側二支）採用A16晶片。（路透）

在秋季新品發布會後，最新款iPhone 14系列已於16日正式發售。分析人士認為，在通膨和消費性電子產品支出不穩定的未來一年，蘋果 將憑藉Pro機型在市場呼風喚雨。

根據初步銷售數據，iPhone 14系列中售價1000元以上的高階Pro機型，已成最受消費者歡迎的型號。

雖然消費者今年在行動設備和電腦的總體支出有所放緩，但對高階智慧手機 的需求依然旺盛，而這正是蘋果的優勢所在。這使得該公司在大部分同業都在縮減的同時能夠保持產量穩定。

Evercore ISI分析師達雷安納尼(Amit Daryanani)在報告中表示：「數據繼續顯示，市場對iPhone 14 Pro和Pro Max的需求強勁，這可能會對這蘋果的獲利率產生實質性的積極影響。」

凱基證券表示，這是蘋果公司強化高階產品轉型的收穫。

蘋果本月發表年度新品時，對產品定位進行劃分，起價799元的標準版iPhone並未搭載蘋果最新的A16處理器，而是沿用去年的A15晶片，只有Pro機型採用A16晶片，此外，Pro機型的鏡頭也有明顯升級，並推出名為「動態島」的新功能。

這項策略讓多數用戶沒有太多理由升級到標準版iPhone 14，但卻有足夠的消費動力為Pro機型買單。並且，電信商的一系列促銷活動和以舊換新優惠，也可能誘使消費者換上新iPhone。

不過，目前仍普遍存在的疑問是，這股熱潮是否足以讓蘋果克服整體業界的衰退。根據市場研究公司IDC的數據，今年全球智慧手機市場預計將下降3.5%至13.1億支。其中，蘋果製造中心和關鍵市場所在的中國，智慧手機銷量今年出現大幅下滑。

但Evercore ISI的達雷安納尼指出，蘋果在中國市場的出貨量仍成長5%，相較之下，整體手機出貨量下降23%。他說，「蘋果繼續在中國爭食市場，預計其市占率將繼續增加。」