美科技股掛牌 出現乾旱期

股市低迷導致美國科技股IPO出現本世紀最長乾旱期。(路透）

英國金融時報（FT）報導，年初以來股市低迷，已導致美國科技股IPO出現本世紀最長「乾旱」期，儘管其他產業的上市狀況已出現復甦跡象，專家仍保守看科技股復甦。

摩根士丹利的研究團隊說，規模超過5,000萬美元的科技股IPO案，至21日將有238天未曾出現，改寫2008年金融危機以及21世紀初網路泡沫崩盤後創下的紀錄。

聯準會（Fed）今年激進升息以抑制通膨，卻重創美股；高成長科技股雖主宰了去年破紀錄的IPO市場，並在股市大漲期間大幅上揚，但在今年的賣壓受到的衝擊也高於其他類股。

SVB證券公司科技股股權資本市場主管華許指出：「目前市場存在巨大的不確定性，不確定性是IPO市場的敵人。投資 人得先見到前景穩定，願意重新買進上市股票 ，才有意願進一步冒險並參與科技股IPO。」

人壽保險 公司Corebridge 15日完成了今年1月以來首見的10億美元IPO案，Dealogic的資料顯示，即使加上Corebridge的IPO案，今年來美國IPO規模仍較一年前大減94%，相較於去年同期的1,100億美元，今年迄今僅募資70億美元。

根據金融時報，雖然Corebridge案顯示投資人對更多IPO感興趣，但專門從事科技股IPO業務的Davis Polk律師事務所合夥人布魯克希爾表示，財報疲軟在內的其他因素，可能對新科技股發行的前景產生「超大影響」。

FactSet的資料顯示，標普500指數的資訊科技類股第2季勉強達成獲利預期，但第3季財測已一再下修，如今預估獲利會比去年同期下滑4%。