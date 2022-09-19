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美元狂升 美國以外國家壓力大增 美元債務償付好辛苦

編譯季晶晶／綜合外電
美元飆升今全球經濟危機四伏。(路透)
美元飆升今全球經濟危機四伏。(路透)

美元正經歷多年難得一見的強勁漲勢，可能加劇全球經濟成長放緩，並放大各國央行面臨的通膨難題。

華爾街日報報導，從斯里蘭卡的燃料和食品短缺、歐洲創紀錄的通膨，以及日本爆增的貿易逆差，都可以感受到具主導貨幣地位的美元最近勢如破竹的漲勢。本周，投資人將密切關注美國聯準政策會議的結果，以尋找美元走勢相關的線索。承諾堅決抗通膨的聯準會周三料將至少升息3碼，儘管必須犧牲經濟成長。

在聯準會今年猛升息推動美元漲勢之下，中國大陸、日本和歐洲決策者的本幣保衛戰基本上宣告失敗。美元兌人民幣上周突破7元大關，是2020年來首見。先前對日圓今年貶值20%袖手旁觀的日本官員，現在公開喊話想阻貶日圓。

衡量美元兌一籃子其他主要貨幣的ICE美元指數2022年來累計上漲逾14%，有望成為該指數1985年推出以來表現最好的一年。

對美國來說，美元走強意味進口商品價格走低，有助遏制國內通脹，使美國人的相對購買力達創紀錄水準。但世界其他地區則壓力大增，尤其新興市場的政府和企業面臨美元債務償付成本飆升。根據國際金融協會（IIF）涵蓋32國的數據，新興市場政府明年年底前到期的美元債務共830億美元。

芝加哥大學布斯商學院金融學教授Raghuram Rajan說，「現在還只是剛開始。高利率將持續一段時間。脆弱因素會不斷積累」。

世界銀行上周四示警，全球經濟正走向衰退，同時，新興市場和發展中經濟體將出現一系列金融危機。市場擔心，除已向國際貨幣基金組織（IMF）尋求協助的斯里蘭卡和巴基斯坦外，面臨財政壓力的新興國家將日益增多。塞爾維亞上周成了最新一個與IMF啟動磋商的國家。

美元升值使得以美元計價的進口食品和燃料更昂貴，從而加劇小國的痛苦。許多國家已動用美元和其他外匯準備，為進口提供資金並穩定本幣。

牛津經濟研究院新興市場研究主管Gabriel Sterne說，「如果美元進一步升值，這將是壓垮駱駝的最後一根稻草」。

歐洲也在努力因應貨幣貶值。但Pictet Wealth Management總經研究主管Frederik Ducrozet說歐洲央行無能為力，「無論央行的立場是否更緊縮，經濟前景是否改善，都會被美元進一步升值抵消」。

新興市場 貨幣 央行

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