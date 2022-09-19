美逾半數醫院 今年恐虧損

最新報告顯示，今年美國逾半數醫療院所可能陷入虧損，而一些令人憂心的財務困難後遺症已經浮現：病患在急診室苦等八小時，地處窮鄉僻壤的診所關閉、產房數目日減等。

根據美國醫院協會（AHA）委託諮詢公司Kaufman Hall所做的這份研究報告，美國53%的醫療院所今年可能陷入虧損，反映營運成本大增。各地醫療機構如今不僅急著補足人力缺口，也面臨勞工 和醫療器材成本大增的挑戰，同時還得救治新冠肺炎染疫者和其他病患，許多人因延誤就醫而病情加重。

報告顯示，在樂觀情況下，今年美國醫療院所的營運利潤率可能比疫前減少37%，最糟情況下甚至可能崩落133%。無論是哪一種情況，2022都將是疫情 爆發以來情況最糟的一年。醫院營運成本之所以飆高，主因是疫情升溫時必須額外支付車馬費給護理人員，以及人員流動率高，缺工嚴重，醫院和診所必須與其他雇主搶人。Kaufman Hall預估，今年美國醫療院所開銷將比去年再增加1350億美元。

在費城 設有五所醫院及其他醫療設施的非營利系統Main Line Health，在2022年度虧損1.02億美元，光7月份就虧了2000萬美元，執行長林區形容這種情況「難以為繼」。