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通膨數據難看 美國聯準會本週勢將再度大幅升息

中央社／華盛頓18日綜合外電報導
圖為美國聯準會。（路透）
圖為美國聯準會。（路透）

美國聯邦準備理事會（Fed）準備於本週再度大規模升息。日前公布的最新數據顯示美國通貨膨脹情況堪憂，證實央行有必要繼續採取激進作為。

法新社報導，儘管近幾週欣見汽油降價，物價飆漲使得通膨年增率創40年來新高，仍使美國消費者和企業苦不堪言。

上週公布的8月分消費者物價指數令人失望，內容顯示，住房、食品、醫療成本仍持續攀升。若減去波動度較大的食品和能源價格部分，所謂的核心通膨率增速變快。

美國家庭已在苦苦掙扎。這波物價成長起初是因為全球第一大經濟體美國脫離疫情而造成高需求，同時供應鏈卻大亂。而中國封城防堵COVID-19（2019冠狀病毒疾病），加上俄羅斯入侵烏克蘭導致能源、糧食價格飆漲，又使得漲價情況惡化。

政策決定者擔心的不只是當前的高通膨，還害怕消費者與企業開始預期漲價將變成永久常態，這可能引發危險螺旋和一種稱為停滯性通貨膨脹（stagflation）的現象。

這份恐懼促使聯準會早早大幅升息，而非依循慣常路徑，拉長時間小幅度逐步行動。

聯準會今年已4度調高基準貸款利率，包括6月、7月連兩度升息0.75個百分點（3碼），目的是提高借款成本和冷卻需求。此舉帶來的衝擊是，房貸利率自2008年以來首度突破6%。

預料聯準會結束為期兩天的政策會議後，21日將作出第3度大規模升息的結論，一些人還說聯準會可能採取更大幅度動作。但人們愈來愈憂心激進作法可能使美國經濟陷入衰退，繼而波及全球。

畢馬威會計師事務所美國分所（KPMG US）首席經濟學家史萬克（Diane Swonk）解析，8月核心通膨率火熱，使聯準會面臨更大壓力，得在下一場會議升息整整一個百分點，而非0.75個百分點。

史萬克表示：「這會是最艱難、最富政治意味的決策之一，象徵聯準會邁向實質性衰退的第一步。」

聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）已表明他願意冒經濟衰退的風險。事實上，聯準會也必須冒險，以避免一種更可怕的結果：重演1970年代和1980年代初期通膨失控的破壞性局面。

聯準會 升息 利率

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