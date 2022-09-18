FT：大部分經濟學者預測美國利率明年全年將在4%以上

大部分學者認為美國政策利率在整個2023年都將維持在4%以上。（路透）

英國金融時報（FT）對首要學院經濟學者所做的調查顯示，大部分學者認為美國政策利率 在整個2023年都將維持在4%以上，以壓制通膨。

金融時報與芝加哥大學布斯商學院全球市場行動計畫合作的調查指出，聯準會（Fed）的緊縮行動還有長路要走。

總共44位學者在9月13-15日接受訪問，近70%相信這次緊縮周期的頂峰利率在4-5%之間，20%認為會超過5%。

爾灣加州大學 教授史旺生預測最終利率將升到5-6%之間。他表示，如果Fed現在要使經濟活動減級，必須使利率高於（核心）通膨率」。

Fed的通膨目標雖然是個人消費支出（PCE）核心平減指數 為2%，但也密切監視消費者物價指數（CPI）。8月核心CPI比7月大幅上升0.6%，比去年同期也勁升6.3%。

大部分受訪者預測，2023年底時PCE核心平減指數將從今年7月的4.6%（最新數據），降到3.5%；近三分之一表示未來12個月將超過3%，另外27%表示屆時超過此一門檻的可能性各半，顯示學者們認為高通膨環境已經落地生根。

柏克萊加州大學學者史汀生表示，「我擔心Fed的信譽正遭到侵蝕，因此我們必須開始非常正視這個問題。我們一直都希望通膨開始下降，但卻一而再、再而三地失望」。超過三分產的學者擔心Fed如果在今年底前未將利率升到4%以上，將無法適當地控制通膨。

68%的學者預測Fed最在要到2024年，才可能開始降息，而最可能的原因屆時物價壓力可能已經緩和，金融市場陷入不穩定，且勞動市場惡化；四分之一的學者預料Fed在2024年下半年或更晚時，才可能降息利率。

只有很少數學者相信Fed在縮減資產負債表的程中，會主動拋售機構房貸擔保證券（MBS）。因為這種激進的冷卻行動將付出重大代價。

近70%的學者預料國家經濟研究局（NBER）會在2023年正式宣布經濟一度陷入衰退，其中大部分學者認為時間會落在明年第一或第二季。大部分學者相信美國衰退期將持續2-3季，超過20%認為會延續4季或更久；57%表示當衰退達到谷底時，失業率可能上升到5-6%，三分之一表示會超過6%。

另外，約50%的學者預料歐洲將於今年第四季或更早進入衰退。