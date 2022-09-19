9成畢業生有工作 殯葬學校新生激增

全美就業 市場普遍人力不足，殯葬業也嚴重缺工，但似乎格外引起求職者興趣，提供殯葬服務專業教育 的大專院校註冊人數持續增加。

位於伊利諾州、1911年設校的全美老牌殯葬專科學校Worsham College of Mortuary Science計畫主任麥克默羅(Leili McMurrough)說，人力短缺非常嚴重，殯葬科畢業生一出社會就有工作，就業率高達90%。

根據美國殯葬服務教育委員會(American Board of Funeral Service Education)，2021年，全美殯葬專科註冊人數較2020年增加24%，麥克默羅說，預料今年全美58所獲認可的殯葬專科學生入學人數增幅可能更大。

全國殯葬服務協會(National Funeral Directors Association)主席安德森(Randy Anderson)強烈感受到人力吃緊，即使新生年年增加也沒辦法以夠快的速度提供有照專人、滿足殯葬業人力需求。

殯葬業主管的需求特別高，再加上人力老化，必須與時間賽跑，盡快培養新人以替換大量即將退休的人，超過60%的殯葬業老板打算五年內退休。

殯葬服務協會目前有2萬多名成員，安德森說，多數州要求葬禮承辦人從認可的大專專業課程畢業。

最新政府數據顯示，殯葬業年營業額超過160億美元；另有數據顯示，2021年全美有1萬8800多家殯儀館，多數私營而小型，少於2010年的1萬9902家。

AFBSE最新數據顯示，最近的殯葬服務教育體系畢業生中，女性占72%；安德森說，一直到1970年代，男性主導，之後每十年女性增加，而且更趨年輕。麥克默羅表示，在Worsham殯葬專科學校，學生以24到29歲女性為主，多半想轉行殯葬服務業。

殯葬服務網站Funeralocity.com執行長雷吉(Ed Michael Reggie)說，女性善體人意，更願意幫助家庭度過困難的死別時刻；不過，沒有人有意成為主管。殯葬服務課程比完整大學學位短，學費不貴，年收入卻可達6萬到7萬5000美元。

葬儀業者Jones-Wynn Funeral Home and Crematorium已傳至第三代，在喬治亞州有兩據點，麥克布雷爾(Ellen Wynn McBrayer)現任總監，她祖母是該州第一位獲殯葬服務執照的女性高管，希望更多女性進入這個行業。

麥克默羅提到她的學校Worsham，兩年前提供線上課程後，入學人數增加，有另一份工作但也對該領域感興趣的人比過去更有機會；該校提供為期一年的副學士學位(associates degree，學費2萬2800美元)、以及16個月線上副學士學位課程(學費2萬4800美元)，線上課程最新註冊學生80%是女性。

快速陞遷是另一個吸引力。根據美國勞工統計局，2021年殯葬業工作如殯儀館經理的工資中位數為7萬4000美元，儀容整裝人員、喪葬安排人員的工資中位數為4萬8950美元，並非六位數高薪，但麥克默羅說，確實有機會在短短幾年內步步高升，從取得學位起一路成為殯儀館主任、甚至自己開業經營。

安德森說，雖然薪資不錯，殯葬服務業的工作性質不及許多行業，仍有招聘和留住人才的困難；倦怠是從事這個行業的一大挑戰，尤其疫情 嚴重時，人們馬不停蹄工作、沒有休息日。

但麥克默羅說，從另一個角度看，許多新生覺得疫情影響他們為社區服務的渴望，過去兩年，很多人以預期外的方式經歷死亡，某些情況下，最後看到亡者的人是殯儀館工作人員、而不是他們自己的家人，這對人們產生影響。

今年夏天從Worsham畢業的沃克(HannahWalker)就是其中之一。

家住密歇根州31歲的沃克深受祖父過世所影響，她的祖父疫情前死於前列腺癌，參與葬禮、辦理喪葬讓她思考可以用什麼方式改變其他家庭的經歷，大約兩年半前打電話給幾家殯儀館，詢問是否可跟隨他們的員工學習。

沃克實習將近一年，意識到自己關心他人到足以想要做這份工作；如今已從Worsham學院畢業，一旦完成學徒期並獲得州執業執照就可正式投入殯葬服務業。

安德森說，殯葬業並非人人適合，你必須被有機會助人所吸引、並對此感到滿足。