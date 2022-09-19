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Fed決策前 擁抱現金避風頭

財經新聞組／綜合報導
聯邦快遞提前在財報發布前一周警告，因應需求不佳，正裁撤多處辦公室並讓部分貨運停飛。（路透）
聯邦快遞提前在財報發布前一周警告，因應需求不佳，正裁撤多處辦公室並讓部分貨運停飛。（路透）

美國股市上周五（16日）收低，史坦普500指數和那斯達克綜合指數雙雙創下6月觸抵今年谷點以來最大單周跌幅。經濟景氣風向球聯邦快遞（FedEx）發布獲利預警，讓投資人緊張面對下周聯準會（Fed）大幅升息之餘，又增添美國經濟體質堪憂的疑慮。儘管通膨在40年高峰居高不下，不少人仍寧可投向現金暫避風頭。

道瓊工業指數周五下跌139.4點，史坦普500指數和那斯達克各跌0.7%和0.9%。一周下來，史坦普500指數和那斯達克各跌4.8%和5.5%，均創下6月來最大單周跌幅。

過去一周，高盛集團在內大企業準備裁員，加劇經濟衰退即將來臨的顧慮。聯邦快遞提前在財報發布前一周警告，因應需求不佳，正裁撤多處辦公室並讓部分貨機停飛。奇異（GE）則表示，供應鏈問題持續影響獲利。聯邦快遞周五崩跌21%，創下該公司史上最大單日跌幅。

瑞士隆奧（Lombard Odier）資產管理研究主管伊艾爾波（Florian Ielpo）說：「美國可能正處在衰退的關口，多深還沒人知道。股市認為衰退很淺，授信市場認為可控，但2年和10年殖利率呈現嚴重倒掛，預告情況更糟。」

對Fed升息尤其敏感美國2年期債券殖利率周五收在3.859%，低於周四創下2007年以來的最高水準。美國10年期公債殖利率小幅下跌至3.447%。

如今市場焦點轉向Fed下周的決策，聯邦基金期貨反映市場如今預期Fed到明年3月會升息至4.4%，高於本周一開始反映的4%。目前聯邦資金利率水準為2.25%至2.5%。 市場普遍認為，Fed下周會升息3碼（0.75個百分點），但法國國家巴黎銀行（BNP Paribas）認為8月通膨意外高漲，已不排除會升息1個百分點。

NatWest經濟全球主管布里格斯（John Briggs） 評道：「不論Fed怎麼走，本周重點很明確，Fed工作尚未完成，預期心理也該適時調整。」

Ned Daivs研究公司首席美國策略師克里索（Ed Clissold）指出，除非等到Fed開始降息，有時甚至二度降息，否則熊市不會結束，牛市也不會開始。他說：「從歷史得到的論據是貨幣緊縮周期會對股市帶來更大痛苦。」

部分投資人如今寧可持有現金，再伺機逢低進場，況且隨利率升高，資金擺在貨幣市場基金也有較高的利息。

據美銀調查，基金經理人9月持有現金比率已達到6.1%，是逾20年來最高。而上個月為止貨幣市場基金規模已達4.44兆美元，接近2020年5月的高峰4.67兆美元。

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