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CIA副局長：習近平告知解放軍 至2027年具武統台灣能力

加州通膨紓困金下月發放 個人年收入低於25萬可領

財經簡訊

財經新聞組／整理

聯邦快遞示警消費需求疲軟

聯邦快遞股價暴跌21.44%，該公司撤銷財測敲響了消費者需求疲軟警鐘，並重創全球快遞業股票。該公司與包括香港國泰航空和法國運輸公司達飛航空在內的全球主要物流同業同步發出訊號，強調由於物價飆升阻礙了休閒購物，消費者購物需求正在縮手。

晶片續缺 西班牙車廠暫停工

由於晶片短缺持續，汽車製造商Stellantis和法國雷諾汽車未來幾天和幾周部分停止其西班牙廠生產。雷諾位於Castile和Leon地區的兩家工廠將暫時停產，其中一家17日完全關閉，另一家將在本周和下周幾天取消輪班。Stellantis位於西北部的Vigo廠則是取消17日和18日的夜班。

登月服務公司將以SPAC上市

月球太空公司Intuitive Machines將經由特殊目的收購公司(SPAC)上市，對該合資企業的估值約為10億元。該公司與Inflection Point的合併案預計將在明年第1季結束，之後將在那斯達克上市，股票代碼為「LUNR」。2013年成立的Intuitive Machines位於休士頓，擁有約140名員工。

Shopify推新薪酬系統留人才

Shopify Inc推出一種新的薪酬系統，給予員工在自行組合現金和股權的獎勵時有更大的彈性，因為這家電子商務巨頭努力尋求吸引和留住員工。該公司表示，多達91%的合格員工已經註冊了新系統Flex Comp。想買房的員工可以選擇更多現金；為孩子未來著想人可以選擇更多股票選項。

促刪陰謀論 荷蘭小鎮告推特

荷蘭小鎮Bodegraven-Reeuwijk將推特(Twitter)告上法庭，要求這家社交媒體巨頭刪除所有與宣稱在1980年代活躍在該鎮的撒旦崇拜戀童癖者圈子有關的所有訊息。2020年時3名男子散佈毫無根據有關虐待和謀殺兒童的故事，宣稱這些事發生在1980年代的荷蘭中部小鎮。

Stonepeak 24億收購Intrado

私募股權公司Stonepeak表示將以24億元價格收購Apollo Global Management Inc旗下Intrado的緊急呼叫路由服務部門，以擴大對電信業的押注。Intrado業務遍及美國、加拿大、中東和其他地區。其電信部門提供911呼叫路由服務和關鍵公共應急網站之間的數據共享網絡。

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世銀看經濟 恐陷毀滅性衰退

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