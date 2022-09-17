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殖利率曲線倒掛 恐達150基點

財經新聞組／綜合報導

美國獨立資產管理公司Allspring Global Investments的數據顯示，隨著美國經濟越來越接近衰退，美國國債殖利率曲線的一個關鍵部分倒掛程度，可能達到1980年代初以來最嚴重的水平。

該公司資深投資策略師雅各布森(Brian Jacobsen)表示，未來6個月，2年期美國國債殖利率可能飆升，使其對10年期國債殖利率的倒掛程度達到100-150個基點。

截至16日，這部分曲線的殖利率差為負44個基點，為一個月來的最大差距。

2年期國債殖利率相對較長期國債殖利率的升幅更大，凸顯出人們越來越擔心，聯準會(Fed)還需要升息多少才能抑制通膨。該曲線的其他關鍵部分也在進一步向負值倒掛區域移動，代表投資人對經濟成長收縮的擔憂加劇。

雅各布森表示：「當我們開始看到市場價格反映出Fed希望升息並維持在相當高的利率水平時，比如到明年3月聯邦基金利率接近4.25%或4.5%，預計2年期國債可能會反映出這種現實。」

他說，在這種情況下，2年期國債殖利率可能升至4%-4.5%之間，而10年期國債殖利率可能降至3%，從而出現「上世紀80年代以來基本上沒有見過的」殖利率倒掛。

Allspring Global的前身是富國銀行資產管理公司，截至6月底的管理資產規模達4760億元。

在上世紀80年代初，時任Fed主席沃爾克(Paul Volcker)將利率提高到20%，以對抗達到14.8%高點的年通膨率，當時美國國債殖利率曲線的這部分曾一度倒掛超過200個基點。(財經新聞組)

殖利率 國債 投資

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