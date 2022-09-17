Bed Bath嬰兒品牌 取捨陷兩難

是否該賣掉buybuy Baby，母公司Bed Bath & Beyond難以取捨。（路透）

陷入困境的家居用品零售商 Bed Bath & Beyond Inc正在關閉店面和裁員，並徹底改革其商品戰略，但其能否很快恢復獲利，可能取決於能否吸引目前每年花費182億元購買嬰兒用品的購物者。

根據GlobalData的數據，該公司的buybuy Baby部門是美國最大專業嬰兒產品零售商。但其他零售商如Gap Inc的Banana Republic和藥房零售商Rite Aid也在銷售嬰兒用品，爭搶2017年嬰兒反斗城(Babies 'R' Us)母公司玩具反斗城(Toys 'R' Us)破產 留下的空白。

知情人士說，Bed Bath＆Beyond本在股東壓力下要出售buybuy Baby，但8月突然改變立場，讓該公司獲得3.75億元貸款 。Bed Bath & Beyond也想繼續擁有buybuy Baby，因為相信它將繼續成長，這樣以後能夠以更高價格出售，或者至少適度改善母公司未來的財務狀況。

雖然buybuy Baby和嬰兒反斗城之間有些相似之處，但兩者仍有關鍵差異，最終buybuy Baby可能還會出售。

熟悉Bed Bath & Beyond和玩具反斗城案例的人士說，銀行家幾年前曾研究過出售嬰兒反斗城，但發現分拆過於複雜，因為該連鎖店主要在與玩具反斗城店面相同的零售地點營運，而且每個地點都是共同租賃。相較之下，buybuy Baby大部分都以獨立零售店營運，這在最終出售時變得更加簡單。

但在營運層面，buybuy Baby面臨挑戰，尤其是在服裝領域。NielsenIQ 數據顯示，嬰兒食品和配方奶粉的成長率最為強勁，截至7月30日的過去一年，嬰兒食品銷售額成長了15.2%，配方奶粉和營養飲料的銷售額成長8.7%。

buybuy Baby在截至2022年2月26日的最近一個財年銷售額為14億元，約占Bed Bath & Beyond總銷售額78.7億元的18%。根據財報，buybuy Baby的可比銷售額在最近幾季一直優於Bed Bath & Beyond品牌。

根據GlobalData的數據，與母公司相比，buybuy Baby至少在2021年前都是獲利的。