桑默斯估Fed升息至4.3% 岡雷克認為將升至4%

桑默斯15日表示，為了控制住通膨，聯準會（Fed）最終可能不得不提高利率提高到4.3%以上。（路透）

美國前財政部長桑默斯15日表示，為了控制住通膨，聯準會（Fed）最終可能不得不提高利率提高到4.3%以上。有「債券 天王」稱號的雙線資本公司執行長岡雷克（Jeffrey Gundlach）則認為，Fed將升息 到4%，在過度緊縮情境下可能「略高於」4%。

桑默斯在哈佛大學甘迺迪學院的一場活動說，市場曾反映Fed的基準利率將升至3%，現在則預期決策官員將升息至超過4.3%。他揣測，若Fed想萬無一失地控制通膨，將必須進一步提高利率到這個水準之上，「但還不是Fed當下需要做出的決定」。

他也再度批評Fed的經濟預測，認為Fed在下周發布一套最新預測時，應該要更加務實與誠實。

此外，岡雷克15日也表示，他認為Fed將升息到4%。他重申過去的論點，認為Fed的利率決策基本上是跟著美國2年期公債殖利率 走，而2年期美債殖利率可能升破4%，但Fed可能過度緊縮。他也懷疑Fed最後是否真的會升息到市場預期的4.4%。

他認為，Fed現在該「停下來評估」現況，Fed在喝了許多烈酒後，該喝點白開水醒一醒，並且建議下周應該只升息1碼，

岡雷克說，美股的熊市還沒結束，若明年的企業獲利成長趨緩，實質殖利率走揚，將對股市造成雙重衝擊。他認為，目前債券的吸引力遠高於股市，過去債市賣壓讓債券投資人相當痛苦，但好消息是在賣壓過去後，債券「變得非常誘人」，未來一年的債券報酬率將是正值，他喜歡美國長期公債。

在股市，他認為標普500指數目前或許是比那斯達克100指數更好的投資，若要投資新興市場，必須先等美元回落，也就是經濟要先陷入衰退、促使Fed改弦易轍，壓低美元，接著就能放眼新興市場了。

岡雷克也說，美國經濟還沒先入衰退，現在正處於衰退的「前端」，但明年將是「衰退年」，或是有衰退傾向的一段時期，在下次衰退來臨時，他對美元持非常負面的看法。