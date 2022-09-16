我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

長沙摩天樓燒成火柱慘況曝光 傷亡人數不明

犯罪案增幅全紐約市最高 法拉盛109分局設專責組

桑默斯估Fed升息至4.3% 岡雷克認為將升至4%

編譯簡國帆／綜合外電
桑默斯15日表示，為了控制住通膨，聯準會（Fed）最終可能不得不提高利率提高到4.3%以上。（路透）
桑默斯15日表示，為了控制住通膨，聯準會（Fed）最終可能不得不提高利率提高到4.3%以上。（路透）

美國前財政部長桑默斯15日表示，為了控制住通膨，聯準會（Fed）最終可能不得不提高利率提高到4.3%以上。有「債券天王」稱號的雙線資本公司執行長岡雷克（Jeffrey Gundlach）則認為，Fed將升息到4%，在過度緊縮情境下可能「略高於」4%。

桑默斯在哈佛大學甘迺迪學院的一場活動說，市場曾反映Fed的基準利率將升至3%，現在則預期決策官員將升息至超過4.3%。他揣測，若Fed想萬無一失地控制通膨，將必須進一步提高利率到這個水準之上，「但還不是Fed當下需要做出的決定」。

他也再度批評Fed的經濟預測，認為Fed在下周發布一套最新預測時，應該要更加務實與誠實。

此外，岡雷克15日也表示，他認為Fed將升息到4%。他重申過去的論點，認為Fed的利率決策基本上是跟著美國2年期公債殖利率走，而2年期美債殖利率可能升破4%，但Fed可能過度緊縮。他也懷疑Fed最後是否真的會升息到市場預期的4.4%。

他認為，Fed現在該「停下來評估」現況，Fed在喝了許多烈酒後，該喝點白開水醒一醒，並且建議下周應該只升息1碼，

岡雷克說，美股的熊市還沒結束，若明年的企業獲利成長趨緩，實質殖利率走揚，將對股市造成雙重衝擊。他認為，目前債券的吸引力遠高於股市，過去債市賣壓讓債券投資人相當痛苦，但好消息是在賣壓過去後，債券「變得非常誘人」，未來一年的債券報酬率將是正值，他喜歡美國長期公債。

在股市，他認為標普500指數目前或許是比那斯達克100指數更好的投資，若要投資新興市場，必須先等美元回落，也就是經濟要先陷入衰退、促使Fed改弦易轍，壓低美元，接著就能放眼新興市場了。

岡雷克也說，美國經濟還沒先入衰退，現在正處於衰退的「前端」，但明年將是「衰退年」，或是有衰退傾向的一段時期，在下次衰退來臨時，他對美元持非常負面的看法。

殖利率 債券 升息

上一則

休閒觀光業何時回到疫前水準？分析師估2025年

延伸閱讀

通膨害的？今年假期購物季 網購訂單數料比去年少

通膨害的？今年假期購物季 網購訂單數料比去年少
外資持有中國債券 連續七月減碼

外資持有中國債券 連續七月減碼
降通膨法何時起效果？民主黨議員支吾其詞

降通膨法何時起效果？民主黨議員支吾其詞
聯準會下周升息更激進？前財長桑默斯：我選4碼

聯準會下周升息更激進？前財長桑默斯：我選4碼

熱門新聞

巴隆金融周刊（Barron's）發現，在標準普爾500指數成分股中，價位較低的科技巨擘IBM，是當前值得撿便宜的標的。路透

巴隆：美股大跳水 這12檔股票是時候撿便宜

2022-09-14 11:59
美股13日重挫，亞馬遜創辦人貝佐斯單日財富淨值損失98億美元。路透

美股雪崩 富豪財富1天蒸發930億…貝佐斯最慘

2022-09-13 19:18
在8月關鍵通膨報告比預期更熱，損害了投資人對物價降溫和聯準會(Fed)不那麼激進的樂觀情緒後，美股暴跌。道瓊工業平均指數下跌1276.37點。路透

道指跌近1300點 逾2年最大跌點

2022-09-13 16:48
在美國房屋市場中，「雷曼級」數字已隨處可見。（歐新社）

日經：美國股市、房市等3大泡沫 出現「雷曼級」警訊

2022-09-16 01:56
美股12日早盤全面走低，原因是8月通膨比分析師預期更熱，粉碎投資人認為通膨見頂的想法。路透

美股道瓊早盤大跌逾800點 8月通膨仍頑強

2022-09-13 10:37
阿里巴巴聯合創辦人蔡崇信（見圖）的家族辦公室、藍池資本公司（Blue Pool），正迅速撤離美股，並日漸把投資焦點轉向私募股權市場。 路透

蔡崇信家族辦公室大賣微軟推特 轉進這個領域

2022-09-10 13:32

超人氣

更多 >
綠草如茵…佛州州長派機送無證客 到麻州富人度假勝地

綠草如茵…佛州州長派機送無證客 到麻州富人度假勝地
時間管理大師？男星遭爆「一夜見3女」 正牌女友是歌手

時間管理大師？男星遭爆「一夜見3女」 正牌女友是歌手
20大解決台灣問題 「實現祖國完全統一」 擬入中共黨章

20大解決台灣問題 「實現祖國完全統一」 擬入中共黨章
台「脫衣舞孃給阿公摸奶」登美媒 網友狂讚：我也想去

台「脫衣舞孃給阿公摸奶」登美媒 網友狂讚：我也想去
對英女王發表悼詞遭出征 港星羅家英刪文道歉

對英女王發表悼詞遭出征 港星羅家英刪文道歉