日經：美國股市、房市等3大泡沫 出現「雷曼級」警訊

在美國房屋市場中，「雷曼級」數字已隨處可見。（歐新社）

日經新聞報導，美國聯準會（Fed）等央行積極升息，形成央行與市場對立，導致資産價格劇烈震盪。這兩年半被激起的美股、房市及創新三大泡沫也受打壓，如今已接連浮現2008年9月雷曼危機前後所顯現的種種警訊。

股市慾望泡沫

股市慾望泡沫可以從風險溢價判斷 。這是從股票 預期收益率（每股收益除以股價 ）減去安全資産（10年期公債）利息所得的結果。數字越低，表示為了少許收益率，投資人紛紛進入股市，股價偏高。

史坦普500指數 最近的風險溢價在年化2.3％左右。僅為與美國金融危機前的2007年秋季相當的低水準，比雷曼危機以後的平均水平低大約1.9個百分點。即使股價下跌，美國10年期公債殖利率仍大幅上漲，沒有消除價格偏高的感覺。原因是利率一上漲，股票就會被賣出。

東證股價指數（TOPIX）、德國DAX指數及香港恒生指數的風險溢價均為7.6％左右，高於雷曼危機後的均值。但如果美國股市出現動盪，美國股票和各國的股票風險溢價也會上升（股價暴跌）。在日本央行的長短期利率操作下，也不會只有日本股票特別便宜。

房市泡沫

9月20日、21日召開的美國聯邦公開市場操作委員會（FOMC）會議可能會針對減持MBS討論採取積極的出售措施，而不是採取被動的債券到期即不再投資。在今年的FOMC會議上沒有投票權的亞特蘭大聯邦儲備銀行總裁波斯提克認為，這樣做很有必要。與MBS掛鉤的「iShares 美國MBS交易所交易基金（ETF）」13日暴跌至94.60美元，接近於6月中旬創下的年初以來最低值（94.32美元）。

在美國房屋市場中，「雷曼級」數字隨處可見。由於貸款利率上升和房價高漲，銷量踩下煞車，7月新建住宅庫存（經季節調整按年率換算）季比增加3.1％，達到46.4萬戶，是2008年3月以來的高位。銷售戶數除以庫存戶數的「銷量庫存倍數」為1.1倍，大幅低於年初的2.1倍。降至2009年3月以來的最低水準。美國史坦普500指數漲跌率與住宅銷量庫存倍數連動的趨勢很強。

創新泡沫

新冠肺炎危機以後，這個社會需要改善居住環境並轉向數位化，對創新的期望過高。此一代表美國那斯達克綜合指數也頻繁亮起雷曼危機以來的紅燈。12個月走勢均線低於24個月走勢均線，走勢圖上出現了被稱作「死亡交叉」的賣出信號。如果9月以13560點以下（截至9月15日為11552點）收盤，2008年9月～2010年2月以來的死亡交叉就會確立。

聯準會（Fed）的量化緊縮對於由資金過剩引起的泡沫而言是「天敵」。將不可避免增加對資産市場的影響。