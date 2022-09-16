上月零售銷售 溫和回升

美國8月整體零售銷售額比7月溫和回升0.3%。（路透）

美國8月整體零售銷售額比7月溫和回升0.3%，遠優於7月時的下滑0.4%，也優於預估的萎縮0.1%，主因汽油價格下跌，支持其他支出，顯示消費支出並未因通膨升高而崩潰，但由於聯準會（Fed）加速升息 ，已使需求出現降溫信號。經濟學者認為此項數據並不會影響Fed的利率 決策。

在13種主要零售項目中，有八項的銷售增加，包括汽車 銷售量激增，但家具、醫療與個人看護及非實體店面銷售額減少。另外汽油銷售劇減，主要是反映價格下跌。

扣除汽車後，8月零售銷售額比7月減少0.3%，低於市場預估以及7月時的0%（修正前為+0.8%），顯示8月零售銷售主要靠汽車帶動；扣除汽車與汽油後的雙核心零售額增加0.3%，低於預期的+0.5%，與7月的增幅持平（修正前為+0.3%）。

最受關注的控制組零售銷售額與7月持平，遠低於預期的成長0.5%，也低於7月時的增加0.4%（修正前為後數據）增幅。由於控制組銷售額是計算國內生產毛額（GDP）中消費支出的要項，而7月數據大幅下修，8月也只是溫和回升，使第3季GDP表現蒙上陰霾。

零售銷售額並未經過通膨調整，而8月整體消費者物價指數月升0.1%，因此8月實質銷售額微幅下降。

經濟學者指出，8月銷售能止降回升，顯示美國經濟仍能忍受利率升高的衝擊；主要支撐力道來自於就業市場緊俏，帶動工資上升，增強家庭的購買能力。由於7月零售大幅萎縮，但8月能夠回升，因此並不會影響Fed的升息規劃。

美國勞工部同日公布的數據顯示，上周（9月10日止）首度申領失業給付人數經季節調整後，比前周減少5千人，為21.3萬人。