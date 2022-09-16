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最被放空股 蘋果取代特斯拉

財經新聞組／綜合報導
蘋果取代特斯拉成被放空最多的股票。（路透）
蘋果取代特斯拉成被放空最多的股票。（路透）

特斯拉蘋果這兩家超級市值公司出現驚人的關聯性；空頭分析公司S3 Partners數據顯示，借券放空的蘋果股票價值超過特斯拉。

S3總經理杜山紐斯基(Ihor Dusaniwsky)在研究報告中寫道，特斯拉「在空頭部位排行榜中保持領先地位已達864天」，時間溯自2020年4月。

特斯拉可能不會對排名下降感到難過，畢竟放空通常是那些認為股票即將下跌的投資人做出的空頭押注；空頭部位下降，可能代表投資人不再認為股票被高估或面臨重大的基本面利空。

看多蘋果的投資人可能也不必太擔心S3排名的變化，有好幾種方法可以量化和描述空頭部位，放空股票的絕對價值是其中一個衡量標準；相對於所有可交易的流通股，放空的股票數量也很重要。

放空股票的絕對價值或許最能反映投資人的風險，如果蘋果股價上漲10%，放空者可能損失近1850億元；當相較於已發行總股數的大量股票被借入並放空時，可能會給公司帶來風險。高空頭部位可能代表很多投資人看到公司出問題。

目前只有大約0.7%可供交易的蘋果股票被放空，還不算多，根據彭博彙編的數據，史坦普500指數股票的平均空頭部位約為1.4%；即使比率很低，蘋果在S3的榜單上稱冠是因為它是美國市值最高的公司，市值約為2.5兆元，幾乎是特斯拉9480億元市值的2.6倍。特斯拉約有2.2%的股票被放空，略高於平均水平。

即使如此，特斯拉的空頭部位看來已不如過去那樣高，早在2020年4月，當特斯拉開始在S3排名登頂時，大約有11%可供交易股票被放空。那時，很多空頭認為特斯拉無法實現獲利成長。但特斯拉如今已經做到了。

2020年，該公司交車約50萬輛，創造約21億元的營業獲利。到2023年，華爾街預計交車量約為150萬輛，營業獲利接近150億元。

股票 特斯拉 蘋果

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