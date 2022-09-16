我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

日經：美股市、房市等3大泡沫 出現「雷曼級」警訊

被王室耽誤的畫家？查理三世竟是水彩畫大師

財經簡訊

財經新聞組／綜合報導

CSX聘福特前總裁為CEO

美國鐵路營運商CSX Corp表示，已任命福特汽車前總裁辛里奇為CEO，26日起生效。該公司發表聲明表示，於2020年離開福特的辛里奇將接替總裁兼CEO福堤(James M. Foote)，後者將於本月退休，但在2023年3月31日前繼續擔任公司顧問。

英CMA深究微軟收購動視

英國反壟斷監管機構CMA表示，由於微軟未提供補充說明緩解競爭擔憂，將深入調查690億元收購動視暴雪案。這項交易需要獲得美國、歐盟和中國在內其他主要司法管轄區的批准。CMA之前表示，如果微軟拒絕讓競爭對手接觸動視最暢銷的遊戲，可能會損害遊戲機、訂閱服務和雲端遊戲的競爭。

BeautyHealth估銷售倍增

BeautyHealth表示，隨有錢客戶推動護膚品銷售，其旗艦產品HydraFacial皮膚護理設備的需求增加，計畫2025年時業務規模可擴大1倍。這是該公司首度公布長期目標，BeautyHealth預測2025年淨銷售額為6億至7億元，高於去年的2.601億元。

首申失業金人數 連5周下降

勞工部表示，截至10日當周初領失業金人數21.3萬人，低於預期的22.6萬人，連續5周下降，創6月來新低；前值自22.2萬人下修至21.8萬人；4周移動平均值22.4萬人。有一周時間落差的續領失業金人數140.3萬人，較上周增加2000人，低於預期的147.5萬人；4周移動平均值141.3萬人。

8月零售銷售意外上揚0.3%

由於汽油價格下跌支撐了支出，8月零售額意外上升，但隨著聯準會(Fed)大幅升息，需求正在降溫。商務部表示，8月零售額成長0.3%。7 月數據由持平下調至下降0.4%。該報告也有另一種涵義，即隨著Fed收緊貨幣政策以對抗頑固的高通膨，經濟可以容忍更高利率。

Kanye West終止與Gap合作

威斯特(Kanye West)律師公布信件，宣稱終止其公司Yeezy和Gap Inc合約。信中指稱Gap未履行協議的義務，包括2021年下半年在門市分銷Yeezy產品並開設專門Yeezy Gap商店。Gap和Yeezy於2020年6月宣布合作，Yeezy將根據銷售額獲得授權使用費和股權。

失業金 微軟 CEO

上一則

海運巨頭跨空運 打造一站式服務

下一則

上月零售銷售 溫和回升

延伸閱讀

追趕特斯拉 福特要經銷商投資升級電動車

追趕特斯拉 福特要經銷商投資升級電動車
財經簡訊

財經簡訊
黛安娜王妃個人座駕 Ford Escort拍得86.6萬

黛安娜王妃個人座駕 Ford Escort拍得86.6萬
福特汽車宣布裁員3000人 拚提高電動車產量

福特汽車宣布裁員3000人 拚提高電動車產量

熱門新聞

巴隆金融周刊（Barron's）發現，在標準普爾500指數成分股中，價位較低的科技巨擘IBM，是當前值得撿便宜的標的。路透

巴隆：美股大跳水 這12檔股票是時候撿便宜

2022-09-14 11:59
美股13日重挫，亞馬遜創辦人貝佐斯單日財富淨值損失98億美元。路透

美股雪崩 富豪財富1天蒸發930億…貝佐斯最慘

2022-09-13 19:18
在8月關鍵通膨報告比預期更熱，損害了投資人對物價降溫和聯準會(Fed)不那麼激進的樂觀情緒後，美股暴跌。道瓊工業平均指數下跌1276.37點。路透

道指跌近1300點 逾2年最大跌點

2022-09-13 16:48
美股12日早盤全面走低，原因是8月通膨比分析師預期更熱，粉碎投資人認為通膨見頂的想法。路透

美股道瓊早盤大跌逾800點 8月通膨仍頑強

2022-09-13 10:37
阿里巴巴聯合創辦人蔡崇信（見圖）的家族辦公室、藍池資本公司（Blue Pool），正迅速撤離美股，並日漸把投資焦點轉向私募股權市場。 路透

蔡崇信家族辦公室大賣微軟推特 轉進這個領域

2022-09-10 13:32
全球貨櫃輪運價8月雪崩，跌幅一周比一周大，美西線重挫12%。圖為去年海運多頭時美國洛杉磯港貨櫃積壓的情況。(路透資料照片)

貨櫃運價挫 美國線最慘

2022-09-10 02:00

超人氣

更多 >
綠草如茵…佛州州長派機送無證客 到麻州富人度假勝地

綠草如茵…佛州州長派機送無證客 到麻州富人度假勝地
20大解決台灣問題 「實現祖國完全統一」 擬入中共黨章

20大解決台灣問題 「實現祖國完全統一」 擬入中共黨章
對英女王發表悼詞遭出征 港星羅家英刪文道歉

對英女王發表悼詞遭出征 港星羅家英刪文道歉
台「脫衣舞孃給阿公摸奶」登美媒 網友狂讚：我也想去

台「脫衣舞孃給阿公摸奶」登美媒 網友狂讚：我也想去
UCLA專家：若要達到最佳護齒效果　刷牙後切勿漱口

UCLA專家：若要達到最佳護齒效果　刷牙後切勿漱口