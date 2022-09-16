CSX聘福特前總裁為CEO

美國鐵路營運商CSX Corp表示，已任命福特汽車前總裁辛里奇為CEO，26日起生效。該公司發表聲明表示，於2020年離開福特的辛里奇將接替總裁兼CEO福堤(James M. Foote)，後者將於本月退休，但在2023年3月31日前繼續擔任公司顧問。

英CMA深究微軟 收購動視

英國反壟斷監管機構CMA表示，由於微軟未提供補充說明緩解競爭擔憂，將深入調查690億元收購動視暴雪案。這項交易需要獲得美國、歐盟和中國在內其他主要司法管轄區的批准。CMA之前表示，如果微軟拒絕讓競爭對手接觸動視最暢銷的遊戲，可能會損害遊戲機、訂閱服務和雲端遊戲的競爭。

BeautyHealth估銷售倍增

BeautyHealth表示，隨有錢客戶推動護膚品銷售，其旗艦產品HydraFacial皮膚護理設備的需求增加，計畫2025年時業務規模可擴大1倍。這是該公司首度公布長期目標，BeautyHealth預測2025年淨銷售額為6億至7億元，高於去年的2.601億元。

首申失業金 人數 連5周下降

勞工部表示，截至10日當周初領失業金人數21.3萬人，低於預期的22.6萬人，連續5周下降，創6月來新低；前值自22.2萬人下修至21.8萬人；4周移動平均值22.4萬人。有一周時間落差的續領失業金人數140.3萬人，較上周增加2000人，低於預期的147.5萬人；4周移動平均值141.3萬人。

8月零售銷售意外上揚0.3%

由於汽油價格下跌支撐了支出，8月零售額意外上升，但隨著聯準會(Fed)大幅升息，需求正在降溫。商務部表示，8月零售額成長0.3%。7 月數據由持平下調至下降0.4%。該報告也有另一種涵義，即隨著Fed收緊貨幣政策以對抗頑固的高通膨，經濟可以容忍更高利率。

Kanye West終止與Gap合作

威斯特(Kanye West)律師公布信件，宣稱終止其公司Yeezy和Gap Inc合約。信中指稱Gap未履行協議的義務，包括2021年下半年在門市分銷Yeezy產品並開設專門Yeezy Gap商店。Gap和Yeezy於2020年6月宣布合作，Yeezy將根據銷售額獲得授權使用費和股權。