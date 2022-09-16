科技累那指跌1% 道指2個月新低

美股震盪下跌，因投資人仔細過濾了幾份顯示美國經濟前景不明朗的經濟報告。

那斯達克綜合指數 下跌167.32點或1.43%至1萬1552.36點。史坦普500指數下跌44.66點或1.13%至3901.35點。道瓊工業平均指數表現最好，但仍下跌173.27點或0.56%至3萬961.82點，為7月14日以來最低。

Adobe股價讓那指和史指承壓，。該公司宣布以200億元收購Figma後，股價下跌16.79%，弱勢蔓延到其他科技股，蘋果下跌1.89%，Salesforce下跌3.43%。

銀行股是其中亮點，高盛和摩根大通均上漲超過1%，聯合健康集團上漲2.58%。

在8月消費者物價指數(CPI)報告意外上漲導致道指13日下跌逾1200點後，華爾街仍在努力尋找立足點，14日的小幅反彈被15日跌幅所抵消。

15日發布的一批經濟報告幾乎沒有提振投資人信心，初領失業金人數優於預期，但進口物價降幅小於預期；零售銷售超出預期，但不包括汽車則為負值，製造業數據也顯示經濟放緩。美國國債殖利率 繼續走高，短天期領漲，1年期美國國債殖利率短暫突破4%，目前交易在3.992%。2年期美國國債殖利率緊隨其後，為3.86%。殖利率與價格走勢相反。