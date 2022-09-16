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日經：美股市、房市等3大泡沫 出現「雷曼級」警訊

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原油估應趨緊 高盛看好能源

財經新聞組／綜合報導

高盛認為，石油供應趨緊的前景將再次推動能源股大放異彩，占史坦普500指數的市值權重將大幅上升。

由於超出預期的通膨數據觸發科技股集體暴跌，能源股表現相對更加「大放異彩」。這也得益於美國西德州中質原油(WTI)價格的持續上漲，WTI盤中一度觸及每桶90元。與此同時，由於美國氣溫上升以及可能的鐵路罷工引起的煤炭運輸中斷擔憂，天然氣價格跳漲5.6%。

高盛分析師梅塔(Neil Mehta)發表報告，列出三個對能源股看漲的因素：第一、從美國國務院最近的評論來看，伊朗恢復石油供應的可能性越來越小；第二、13日發布的OPEC月報強調，相較於OPEC+的原定配額，石油產量繼續低迷。隨著沙烏地阿拉伯及其盟友為應對日益黯淡的經濟前景而再次收緊產量，供應增加似乎暫時結束。最後，美國每周的石油產量成長持續乏力，鑽機數量目前已達到穩定水平。

高盛認為，即使今年以來表現強勁，能源類股比史指的回報率高出62%，但其投資組合策略團隊仍建議加碼能源股，預計史指中能源類股的市值權重將進一步增加。

長期看好大宗商品的高盛在7月就曾表示，由於現金流強勁、估值貼現、美國石油和天然氣的戰略價值不斷增加、以及資本回報率不斷提高，對能源業保持「長期樂觀」看法。

就個股而言，高盛看好美國獨立石油天然氣探勘開發商Diamondback Energy ，認為該公司將更多自由現金流配置轉向資本回報，這「應該有助於該公司在同行中雞立鶴群」。

石油 高盛 天然氣

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