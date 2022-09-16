先買後付融資產品 CFPB將規範

美國消費者金融保護局(CFPB)表示，將開始監管Klarna和Affirm Holdings等「先買後付」(BNPL)業者，擔心這種快速成長的融資產品會損害消費者的利益。

CFPB目前並未監督BNPL公司或產品，但將發布指南或規定，以使產業標準與信用卡 公司的標準相同。該機構還表示將實施適當的監督檢查。由於資金成本上升和通膨飆升期間美國消費者支出下降，該產業原就面臨壓力，最新的發展將會是另一個重擊。

這也是CFPB局長丘普拉(Rohit Chopra)的一次重大出擊，他已承諾審查這些科技公司，因為它們對傳統金融侵門踏戶的行為越來越嚴重。他說，「在美國，我們通常將銀行和商業分開。但隨著支付和金融服務領域採用大型科技風格的商業作法，這道界線可能會消失。」隨著美國人在新冠病毒疫情 期間轉向線上購物，BNPL服務允許消費者將購買付款方式採用分期付款。供應商則向線上零售商每筆交易收取費用。

經過去年的調查，CFPB發現BNPL提供商Affirm Holdings、Block的Afterpay、Klarna、PayPal和澳大利亞的Zip Co在2021年共發出1.8億筆貸款 ，總額為242億元，較2019年增加超過200%。

然而，CFPB在報告中表示，擔心這些產品可能會給消費者帶來風險，並強調接受調查的5家公司缺乏標準化的披露以及消費者過度擴張信用的可能性。CFPB表示，特別是由於BNPL提供商不向信用報告機構提供數據，貸方可能無法完整了解借款人負債情況，包括BNPL本身競爭對手的放貸情形。

該機構還指出，客戶數據收集是一種消費者風險，並表示將開始確認BNPL業者本應避免的數據監控做法。雖然該機構傳統上並未監管BNPL公司，但丘普拉曾表示，當公司活動與傳統金融服務公司的活動類似時，他有權監管這些公司的活動。