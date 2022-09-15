中年危機真的存在嗎？這群經濟學家這麼說

美國國家經濟研究局報告顯示，富裕國家的民眾可能會在45歲左右壓力達到最大，進而導致中年危機。 （路透）

中年危機真的存在嗎？事實上，有群經濟學家表示，這可能是真的，但只發生在富裕國家的人們身上。

財星雜誌（Fortune）報導，美國國家經濟研究局（NBER）日前發表一份工作報告表示：「人類的中年危機似乎是個重要且不被公認的現象。」

NBER的研究員從包括英國 、加拿大和美國等十多個富裕國家蒐集逾50萬名中年人的經驗進行分析，分析與自殺率、自殺念頭、臨床憂鬱症、焦慮、失憶、專注力問題、酒精依存症、睡眠品質和工作壓力相關的跨國數據。

他們發現，這些富裕國家的中年人不分國籍、性別或有無家庭，都出現同樣的丘型（hill-shaped）模式，代表這類型國家的人民都可能在這個年紀出現「極度壓力」症狀。

這群研究員表示，極度壓力的症狀大約會在45歲左右開始出現，此時最多人的工作壓力達到「最大等級」。到了這個年紀，人的血壓 、憂鬱和心理健康 等許多指標就會開始亮紅燈。

這份報告表示，目前還不清楚中年危機究竟是人類心理無法抹去、固有的一部分，或主要是生活在現代富裕社會下的結果，但中年危機將會是經濟學家和行為科學家必須解開、決策官員必須解決的一個「基本謎團」。