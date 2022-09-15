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美國通膨竄升 為何蘋果iPhone 14能不漲價？

編譯簡國帆／綜合外電
美國通膨持續攀升，但iPhone 14系列新機在美國卻是加量不加價。美聯社
美國通膨持續攀升，但iPhone 14系列新機在美國卻是加量不加價。美聯社

在美國通膨竄升至近40年高點，看似萬物齊漲之際，蘋果iPhone 14系列新機卻是例外，儘管零組件的成本增加，蘋果卻維持美元的起跳價格不變，讓許多人大感意外，因為企業常跟著通膨調漲產品價格，至少要足以彌補新增的生產成本。

那麼為什麼蘋果可以不漲價？波士頓大學Questrom商學院市場、公共政策及法律資深講師Jay L. Zagorsky認為，其中一個原因，或許可從消費者物價數據找到答案。美國勞工統計局（BLS）的最新數據顯示，8月智慧手機的價格其實比一年前下滑20.4%，跌幅是BLS追蹤的所有細項最大。

事實上，近年美國智慧手機總是逐月下跌，從2019年底以來，跌幅更達驚人的40%。數據也顯示，從電腦到智慧手表等廣泛的科技裝置，價格也都會隨時間下跌，電視價格年比下滑19%，美國政府歸類的資訊科技商品也跌8.8%。

為了反映科技產品品質隨時間的迅速變動，BLS會採用「情緒迴歸模型」（hedonic regression models）評估滿足感變動等因素，希望了解每項新功能會帶給價格的變動，因此消費者買新款智慧手機要付錢的雖然沒變少，但快樂感卻提高了20%。

然而，在零組件成本增加、晶片短缺之際，iPhone 14的美元價格卻是「加量不加價」，在當前的高通膨時期，讓iPhone新機相對降價，Zagorsky認為，另一個原因是蘋果的毛利率很高－上季為43.3%，足以吸收晶片和其他零組件增加的成本。

蘋果維持iPhone 14系列新機價格不變，也能在競爭激烈的智慧手機市場，繼續擴大市占，維持iPhone的最熱銷智慧手機地位。

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