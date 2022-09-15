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華女紐約法拉盛被刺亡 亞裔嫌犯照曝光

慫恿女兒球場打華女 南加媽被判賠9000元、寫道歉信

財經簡訊

財經新聞組／綜合報導

聯航3月將首度開通杜拜航線

聯合航空和阿聯酋航空將共享班號，這代表曾經互相為敵的商業模式發生轉變。作為交易的一部分，聯航將於明年3月起開通從紐瓦克自由國際機場飛往阿聯酋航空樞紐杜拜的航班。如果得到監管機構批准，這項合作夥伴關係還將允許乘客分別在兩家航空公司使用和賺取飛行里程。

菸商聘前FDA官員出任要職

菲利普莫里斯國際公司(Philip Morris International Inc)任命2名前食品藥物管理局(FDA)官員擔任關鍵職位。在FDA工作20多年的喬杜利(Badrul Chowdhury)將出任生命科學長，他前職為Savara醫療長。來自FDA的霍爾曼(Matthew Holman)則被任命為美國科學參與和監管戰略副總裁。

輝瑞後期測試mRNA流感疫苗

輝瑞公司表示它已開始對美國2萬5000名患者進行流感疫苗後期試驗，採用的技術是信使RNA(mRNA)。該公司表示，第一批參與者已經接種該疫苗，開發該疫苗的技術與德國BioNTech SE合作開發新冠病毒疫苗時的技術相同。

PPI年增8.7% 增幅1年新低

通膨壓力略見緩解。勞工統計局表示，8月衡量批發價格的生產者物價指數(PPI)下降 0.1%，符合預期。剔除食品、能源和貿易服務的核心PPI上漲0.2%。總體PPI年增8.7%，較7月的9.8%大幅回落，是2021年8月以來的最低年增幅。核心PPI年增5.6%，為2021年6月以來最低水平。

降低成本 Twillo擬裁員11%

雲端通信平台Twilio Inc表示，為尋求降低成本和提高利潤率，它計畫裁員近11%。該公司估計，其重組計畫將產生7000萬至9000萬元的費用，其中包括裁員，其中大部分將在2022年第3季提列。Twilio在8月預測其第3季調整後虧損大於預期。該公司截至2021年底員工數為7867人。

避免課稅 企業提前回購股票

在明年對股票回購開徵新稅之前，不少企業競相提前回購股票，康卡斯特(Comcast Corp)和嬌生公司14日是最新代表。康卡斯特在1月將其股票回購授權增至100億元，如今再將其股票回購授權額度翻倍達200億元；而嬌生公司則宣布回購高達50億元的股票。

流感疫苗 股票 FDA

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