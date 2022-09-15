那指站穩腳跟 大盤跌深反彈

那斯達克綜合指數 在震盪交易中走高，投資人在經歷2年多來最大單日跌幅後試圖站穩腳跟。

那指上漲86.1點或0.74%至1萬1719.68點。史坦普500指數上漲13.32點或0.34%至3946.01點。道瓊工業平均指數在盤中低點下跌200多點後小漲30.12點或0.1%至3萬1135.09點。

莫德納(Moderna)是那指中表現最好的股票之一，上漲6.17%。特斯拉 上漲3.59%，蘋果上漲0.96%。

CFRA發布的最新報告顯示，股市現在正在消化Fed加快收緊政策步伐的可能性，市場普遍預計下周將升息3碼，以及2022年國內生產總值(GDP)成長放緩。

目前預計第3季GDP將成長1.8%，低於之前的2%。預計第4季將成長1.4%，低於預期的1.6%。

報告顯示，這將給史指的每股獲利成長帶來壓力；史指已將2022年的預期從8.9%調降至6.9%。

華爾街日報報導，串流媒體巨頭Netflix 預計到2023年第3季訂閱廣告版的觀眾將達到4000萬，股價躍升2.75%。Netflix之前宣布擬推出廣告版訂閱方案，因為訂戶成長放緩甚至逆轉。該公司正與微軟合作開發該產品。