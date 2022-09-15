追趕特斯拉 福特要經銷商升級

福特汽車 要求其近3000家經銷商至少投資 100萬元自我升級以銷售全電動車 。這麼做是試圖削減間接成本並提高其零售商利潤，以更能趕得上電動車領導者特斯拉。

福特為其經銷商提供兩項選擇以獲得「電動車認證」：投資50萬元或120萬元。福特高管表示，前期投資達到90萬元的高階經銷商將獲得「精英」認證，並獲得更多電動車配額。經銷商必須在10月31日之前做出決定，並在年底之前進行投資。

這項努力是為了提升福特經銷商地位，因為該公司正在尋求增加其傳統和商業業務以及電動車的銷售額。特斯拉和其他電動車新創公司沒有加盟經銷商，而是直接向消費者賣車。

福特CEO法利(Jim Farley)向經銷商介紹這些計畫說：「我們看好經銷商。我們不想太直接，但我們需要專業化。」「我給經銷商的主要訊息是：你可以成為汽車產業中最有價值的加盟經銷商。」

自從福特今年稍早將其全電動車業務分拆成名為Model e的獨立部門後，福特銷售電動車的計畫一直是爭論的焦點。法利表示，汽車製造商及其經銷商需要降低成本、增加利潤並提供更好、更一致的客戶銷售體驗。

福特目前的全電動車產品包括福特F-150 Lightning皮卡、Mustang Mach-E跨界車和e-Transit貨車。根據到2026年投資500億元的計畫，福特預計將在全球發布一系列其他電動車。

法利希望福特的零售商將每輛車的銷售和分銷成本降低2000元，以與直接面向消費者的模式競爭。他說，「過去幾年我們一直在非常仔細地研究特斯拉。」

福特作法與同城競爭對手通用汽車不同；通用允許經銷商選擇不賣電動車而繼續銷售該公司的汽油車，並向不想銷售電動車的別克和凱迪拉克經銷商提供買斷要約。