Fed下周升息 料3碼起跳

CPI意外續升，Fed下周升息幅度至少3碼。（路透）

在勞工部 公布8月消費者物價指數(CPI)未如預期般緩和，反而更形擴大後，市場一面倒看好聯準會(Fed)下周將連續第3次升息 3碼（75個基點），甚至更多。

8月CPI較7月上漲0.1%，較上年同期上漲8.3%。經濟學者之前預計，隨著能源價格下跌，應會較上月小幅下滑。但報告顯示，許多商品和服務的通膨正在加速，租金上漲尤其令人擔憂，這種漲勢往往從前一個月到下一個月都具有粘性。

為應對40年來的高通膨，Fed今年提高借貸成本的速度為1980年代以來僅見。在9月20日至21日的會議上升息3碼，將使政策目標升至3%至3.25%的範圍內，高於大多數決策者認為將開始影響經濟成長的水平，並將推高失業率。

在令人失望的通膨報告公佈後，與Fed政策利率 掛鉤的期貨交易員完全放棄對下周升息2碼的任何押注。

市場定價現在反映出再升息3碼的預期，以及20%的機會升息1個百分點。Fed的政策利率預計在年底前達到4%至4.25%的範圍。

政策制訂者淡化了任何單一數據的重要性，並表示他們預計將繼續升息，直到通膨持續下降。

總體而言，雖然像是機票等某些項目的價格有所回落，但Fed決策官員對通膨開始大幅回調的希望破滅了。

新車和家居用品以及食品價格上漲，不包括波動較大的食品和能源的核心物價在8月較7月上漲0.6%，是分析師預期的2倍。這使得作為衡量通膨持續性關鍵指档的核心物價，較上年同期成長6.3%。Fed的通膨目標是2%。

Piper Sandler經濟學者佩利(Roberto Perli)表示，CPI報告「遜於預期，這無疑強化了Fed保持鷹派立場的決心」。

他並補充指出，在考慮暫停升息之前，Fed將需要看到數月的通膨放緩。就目前而言，「我們甚至連接近都算不上。」