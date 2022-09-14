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即使通膨見頂 股指仍待考驗

財經新聞組／綜合報導

8月CPI數據固然令人失望，但目前若干跡象顯示高通膨已顯露出見頂跡象。

而現在的問題是，美股是否會因此受到提振？目前很難說，因為企業獲利狀況也可能受到負面影響。

金融數據提供商FactSet資深收益分析師巴特斯(John Butters)表示，自6月30日以來，分析師已將美國第3季獲利成長預期調降5.5個百分點，刷新2020年第2季以來最大降幅。

並且企業對經濟前景的預期也愈發悲觀。在上季的財報電話會中，史坦普500指數中共有240家公司提到經濟衰退；根據FactSet統計，這是2010年以來最多的一次。

根據FactSet 9日數據，史指成分股預計第3季獲利將成長3.7%，創2020年3季以來最慢成長速度。

雖然部分投資人認為，近期美股之所以能夠止穩，部分原因是預計上市公司能在今年底前中實現適度的獲利成長，並且就業和消費者支出等數據也釋放出經濟強勁的訊號。

但是仍有不少反對聲音警告，數據可能在未來數月出現惡化，最近美股漲幅頗為脆弱。他們擔心，隨著Fed不斷收緊貨幣政策，原本能夠藉由漲價來抵禦成本上漲的企業最終也難以承壓。

投資機構Brandywine Global投資組合經理人莎林(Anujeet Sareen)表示：「如果企業營收正在下降，但勞動力、材料和其他方面的成本仍具有挑戰性，那麼獲利的確將遭受不利影響。」

另外也有不同看法。瑞士信貸對美股接下來的走勢表達樂觀預期。

瑞信首席美國股票策略師戈盧布(Jonathan Golub)預計，通膨將在未來12-18個月內「崩潰」，Fed將在未來4-6個月內被迫停止升息，之後美股會「起飛」：「市場認為到明年第1季，如果事態繼續沿著恢復正常的下行路徑前進，Fed若非暫停緊縮，就是會釋出相同訊號。」

美股 投資 分析師

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