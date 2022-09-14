道指跌近1300點 逾2年最大跌點

在8月關鍵通膨報告比預期更熱，損害了投資人的樂觀情緒後，美股暴跌。

道瓊 工業平均指數 下跌1276.37點或3.94%至3萬1104.97點，創2020年6月來最大跌點。史坦普500指數下跌177.72點或4.32%至3932.69點。那斯達克綜合指數下跌632.84點或5.16%至1萬1633.57點。

史指有490多支股票下跌，臉書母公司Meta下跌9.37%，晶片巨頭輝達下跌9.47%。

跌幅幾乎抹去了近期所有漲勢，將史指拉回9月6日收盤價3908點，並導致一些交易員思考6月中旬跌破3700點時的情況。

8月消費者物價指數(CPI)報告顯示通膨數據高於預期。即使汽油價格下跌，但總體通膨率環比上漲0.1%。核心通核環比上升0.6%。與去年同期相比，通貨膨脹率為8.3%。接受《道瓊》調查的經濟學者之前預計整體通膨將下降0.1%，核心通膨將上升0.3%。

該報告是Fed下周會議前觀察的最後一份報告，預計Fed將連續第3次升息 0.75個百分點以抑制通膨，且繼續激進升息的時間比預期要長。高成長科技股的拋售尤其痛苦。Cloudflare下跌10。58%，而Unity Software下跌13.27%。直接面向消費者的汽車零售商Carvana下跌12.94%。