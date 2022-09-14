銀行業營運指標 下半年改善

分析師表示，華爾街銀行業可望在下半年公布更好的效率比，這個關鍵指標隨著全球經濟低迷削弱了傳統獲利中心的收入，並因人才爭奪戰中成本飆升而趨於惡化。

效率比是一項備受關注的績效衡量標準，評估企業為產生1元收入而花費多少外部利息支付。較高的比率代表銀行使用資本的效率偏低。

Stifel旗下KBW美國銀行業研究主管麥格拉蒂(Christopher McGratty)表示：「我們目前的預測是假設銀行業的效率比會從2021年的略低於58%改善至2022年的略低於57%。」

獲利指標小幅回升，預示整體營收 成長上升。

他表示，雖然資本市場活動已大幅放緩，但淨利收入成長正在加速，並補充指出，總體營收成長會超過支出。

根據財報，今年上半年摩根大通的效率比躍升至60%，而花旗集團的效率比躍升至66%，均為2014年以來最高水平。分析師普遍認為50%至60%之間的範圍對銀行來說是最佳的，效率比上升是個負面訊號。

同期，摩根史坦利 的比率為71%，為2019年以來最高水平；而高盛 和富國銀行的比率分別為62%和77%，為2020年以來最高水平。今年初，高盛設定了60%的目標，而摩根史坦利的目標是保持在70%以下。

雖然美國商銀的比率從一年前的69%降低到67%，但目前的數字仍比疫情爆發前的2019年高出9.5個百分點。

由於前兩季獲利下降，主要是由於投資銀行活動自去年的新高記錄回跌，銀行今年的效率比轉趨惡化。此外，房貸利率的迅速上升以及主要股票和債券指數的下跌，也打擊了財富和資產管理業務及其相關的收入流。