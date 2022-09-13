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英女王36年前訪澳「神秘親筆信」 2085年才能打開

「魷魚遊戲」李政宰奪艾美獎視帝 韓星第一人

財經簡訊

財經新聞組／整理

推特付錢給吹哨者不違協議

推特(Twitter)表示，雖億萬富翁馬斯克(Elon Musk)發出第三封信試圖取消交易，但該公司付錢給吹哨者並不違反馬斯克的440億元收購要約下任何義務。該公司打算執行該協議，並按照商定價格和條款完成交易。推特股東13日投票決定是否批准或拒絕收購要約。

福特免手控駕駛系統向下擴展

福特汽車將其免手控高速公路駕駛系統的實用性擴展到林肯的入門級Corsair跨界車，成為福特車系中第6款提供該系統的車型，也是繼品牌旗艦Navigator SUV之後的第二款林肯車型。Corsair起價約為4萬至5.5萬元，包括插電式混合動力車型。已開放訂購，預計2023年初上市銷售。

谷歌分拆通訊軟體部門Aalyria

谷歌內部有個技術團隊，一直在幕後為從陸地延伸到太空的高速通訊網絡開發軟體。這個內部代號為「Minkowski」的秘密項目12日以名為「Aalyria」的新部門向大眾公布。谷歌將保留Aalyria少數股權，但拒絕透露其擁有多少股份以及該公司籌集了多少外部資金。

蘋果新品熱賣 小摩給予優評

在發表今年新產品後，各分析師報告顯示，對蘋果最新款iPhone和售價800元的新款Apple Watch Ultra的需求似乎很強勁。目前兩款新品的出貨日期和到貨日期都向後順延，顯示市場搶手程度。摩根大通分析師查特吉(Samik Chatterjee)給予蘋果股票「跑贏大盤」評級，目標價200元。

Target獨賣FAO Schwarz玩具

Target與FAO Schwarz簽訂獨家多年協議。自10月起，FAO Schwarz玩具將在Target店內、官網和FAO商店獨家銷售；Target玩具部門和官網都將為FAO Schwarz提供專有空間，並在整個假期期間進行玩具展示。FAO Schwarz則將發布Target的Top Toys榜單，包含50款最受期待的節日玩具和遊戲。

Zendesk私有化遭大股東反對

Zendesk Inc股東Light Street Capital Management重申其決定，投票反對該軟體公司與投資公司Hellman & Friedman和Permira的102億元私有化交易。在致該公司董事會的信中，Light Street還要求延後對交易的投票，該投票預定9月19日舉行。

Target 投票 蘋果

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CPI發布前 股指續走升

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