派發股利 小型REITs吃香

美國商銀證券分析師 霍爾(Jill Carey Hall)的團隊認為，在本周美商銀房地產 大會召開之前，小型房地產投資信託基金(REITs)提供了「所有小型股中最高的配息殖利率 」，並最能代表房地產類股。

該行分析師表示：「在當前的背景下，我們繼續強調分派股利的重要性；分派股利的小型股與不分派股利的小型股之間存在較大的業績差距。今年以來迄今，股息殖利率一直是小型股中最佳的選股因素。」

美國商銀證券分析師表示，REITs的基本面依然穩固，大多數產業的需求都很健康，辦公大樓是個明顯的例外。最具定價權的是工業、住宅、自助倉儲和購物中心。隨著企業希望獲得對供應鏈的更多控制，重新入駐及供應鏈本土化的理由繼續加強，「目前有明顯的重新入駐正在進行中，這應會惠及整體中小型股，因它們深受美國資本支出周期的影響。」

隨著空間需求增加，工業REITs將是最大的受益者。該行分析師表示，在製造業中心從事倉庫行銷的REITs包括EastGroup Properties、LXP Industrial Trust和STAG Industrial。

霍爾及其同事指出，美國經濟似乎處於循環後期階段，這在歷史上是小型股和大型股的最佳階段，房地產行業中，有60%的小型股以及70%的大型股跑贏大盤。在景氣循環後期，小型房地產往往落後於大型房地產。但進入低迷時期後，小型股在房地產市場的表現往往優於大型股。

美國商銀分析顯示，公寓和零售是最具防禦性的房地產行業，而辦公和工業是最不具防禦性的行業。

美國商銀分析師史佩克特(Jeffrey Spector)對該行業的首選包括UDR不動產信託、Rexford Industrial Realty、Corporate Office Properties Trust、FRT信託和American Homes 4 Rent。