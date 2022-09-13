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CPI發布前 股指續走升

財經新聞組／綜合報導

美股上漲，因美元走軟以及對通膨已見頂的信心增強，有助華爾街在關鍵通膨報告發布前繼續反彈。

道瓊工業平均指數上漲229.63點或0.71%至3萬2381.34點。史坦普500指數上漲43.05點或1.06%至4110.41點。那斯達克綜合指數上漲154.1點或1.27%至1萬2266.41點。

能源是漲幅最大的類股，但漲勢很平均，百時美施貴寶上漲3.14%，科技巨頭蘋果上漲3.85%。

在聯準會(Fed)於9月20日至21日會議之前，美股將一直波動，預計Fed將連續第3次升息0.75個百分點，以應對高通膨。Fed官員最近幾周一再重申，即使通膨損害經濟成長，他們仍將繼續升息以對抗通膨。

但包括美元疲軟和烏克蘭的軍事成功似乎正在提振投資人情緒。許多交易員也對定13日上午發布的8月消費者物價指數(CPI)報告持樂觀態度。

由於汽油價格下跌，8月通貨膨脹可能有所緩解，但可能不足以對Fed的政策制訂者產生影響。

預計不包括食品和燃料的核心CPI較7月上漲0.3%，較去年同期上漲6%。而整體CPI預計較上月下降0.1%，但仍將同比增長8%。

雖然這兩個數字都顯示物價上漲放緩，但Fed官員最近幾天表示，一個月的報告不會影響他們對抗通膨的努力。

指數 升息 美股

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