促修改合約 鐵路工人揚言罷工

兩個最大鐵路工會已經明確表態：要求在勞動契約納入更多生活質量條款，包括出勤政策、假期和病假，否則將罷工 。

機車頭工程師暨培訓師兄弟會(BLET)和SMART運輸分會代表了半數鐵路工會工人。

一位勞工 發言人說，「如果這份合約以目前的形式提交，它絕對不會通過。」「工人們很生氣。他們希望在考勤政策方面有所進展，並且不必因請病假或休假而害怕被解雇。除非解決這個問題，否則工會不會批准。」

拜登總統7月任命一個總統緊急委員會(PEB)，希望避免罷工，並提出鐵路和工會可以達成一致的建議。

在過去2年的談判中，出勤政策和人員配置一直是爭論的焦點。自波克夏控股的全資子公司BNSF在2月公布積分制的考勤系統之後，超過700名工會工人辭職。

該系統在5月進行修訂，但工會表示，這些修改並未解決安全問題，甚至稱得上是「無情」。消息人士透露，員工甚會因請假去參加父母的葬禮而受到處罰。

鐵路公司辯稱，新政策對於確保有足夠的出勤員工至關重要。鐵路交通因服務惡化而一直受到工會、托運人和監管機構的審查。

一位了解談判情況的勞工內部人士說，「這些勞工困境都是鐵路業者自找的。」「它們大幅裁員 以安撫股東並提高獲利。勞工被榨乾了。它們說一直都在招聘，但卻留不住人才，因為你每天須待命12小時，只有不到一小時的時間休息。他們被工作綁架了。」

即使鐵路公司表示在供應鏈困境中一直在積極招聘，但根據美國地面運輸委員會報告，美國最大的貨運鐵路公司在過去6年裁員29%。

美國大約40%的長途貿易是經由鐵路運輸，比任何其他運輸方式都多。如果工會罷工，超過7000列火車將怠駛，估計每天將給經濟造成高達20億元的損失。