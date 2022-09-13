高盛Apple Card 爆壞帳問題

高盛消費金融初試水溫，業績不佳。（路透）

弱勢美國卡債族開始拖欠還款，而這種現象居然出現在令人想不到的地方：高盛 。

相對於美國商銀等競爭對手的還款率達到或接近創紀錄水平，高盛第2季的信用卡貸款 損失率達到2.93%。根據摩根大通9月6日的報告，這是美國大型發卡機構中最糟的，而且還「遠高於次貸機構」。

高盛信用卡客戶的客層其實很類似以提供次貸產品而聞名的銀行。文件顯示，超過四分之一的高盛信用卡貸款流向FICO分數低於660分的客戶。如果經濟一如許多預期的那樣陷入低迷，這可能會使該行面臨更高的損失。

這家投資銀行自2016年開始涉足消費金融，以擺脫其華爾街交易和諮詢活動的傳統優勢。但這段旅程崎嶇不平，一再出現領導層更替和員工離職、錯過產品最後期限、品牌混亂、監管調查和不斷增加的損失。

自2019年以來，以Apple Card為基礎的高盛信用卡業務，可以說是該公司在跨足零售貸款規模方面最大成功。它吸收了1400萬客戶和160億元貸款餘額。估計到2024年，這個數字將幾乎翻倍達到300億元。

但不斷上升的虧損可能會破壞這個榮景。在客戶拖欠付款6個月後，貸方必須「沖銷」不良貸款；高盛2.93%的淨沖銷率是摩根大通信用卡業務1.47%的2倍，高於美國商銀的1.6%。也高於最大的次貸業務同行第一資本(Capital One)，其沖銷率為2.26%。

知情人士透露，最大的原因是因為成為高盛客戶的時間平均不到2年。

在用戶擁有卡的最初幾年，註銷率往往最高；知情人士說，隨著高盛客戶群老化和力有未逮的用戶退出，這些損失應該會平穩下來。

但另一個因素是，高盛最大的信用產品Apple Card面向所有美國人，包括那些信用評分較低的人。在推出初期，一些用戶驚訝地發現，即使信用記錄不一，但他們的申請仍被批准。