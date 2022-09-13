葉倫：冬季油價可能飆漲

美國財政部長葉倫。（美聯社）

美國財政部長葉倫 表示，美國民眾今年冬季可能面臨汽油價 格飆漲，因為屆時歐盟會大幅減少購買俄羅斯 石油。她同時表示，仍對美國經濟能避免衰退抱持希望。

葉倫11日接受CNN訪問時表示：「這是個風險，這是個我們正努力用價格上限試圖解決的風險。」她說，油價可能上漲，因為歐盟將「停止大部分的購買俄羅斯石油行動」，並且針對准許俄羅斯利用油輪運出原油的服務實施禁令。

七大工業國集團（G7）上周已達成協議，將對俄羅斯出口的石油設定價格上限，若不遵守將禁止對運載俄羅斯原油和石油產品的油輪提供保險、金融、經濟、導航與其他服務。由於這些措施預料會在12月左右準備就緒，國際油價屆時勢必會出現一番波動，進而影響美國國內汽油價格。

葉倫表示，設置價格上限目的是減少俄羅斯能用於維繫烏克蘭戰事的收入，同時又能維持俄羅斯的原油供應，以便壓低國際原油價格。

國際油價已從俄烏戰爭時的高點回跌，目前紐約和布蘭特原油都在每桶100美元以下。根據美國汽車協會（AAA）數據，全美無鉛汽油均價在6月14日升抵每加侖5.02美元高點後便一路走低，12日來到每加侖3.716美元。葉倫並表示，她對美國經濟能避免衰退仍抱持希望，但也說，美國民眾理解聯準會（Fed）須戰勝通膨的必要性。

除了油價，近來美國從機票到二手車、旅宿的價格均已有所回軟，連房租上漲也有所放緩。8月消費者物價指數（CPI）本周將公布，目前市場普遍預期升幅將比7月時放緩。

葉倫說，聯準會需要良好的技巧和一些運氣，來達到所謂的經濟軟著陸，「我希望我們將達到軟著陸，但美國民眾知道把通膨壓低的必要性；以長時間而言，我們無法在通膨不受控制的情況下擁有強勁的就業市場」。

這些言論呼應聯準會主席鮑爾的立場，鮑爾上周表示，他和決策官員強烈致力於抗通膨。目前美國通膨接近40年高點。鮑爾的話使投資人強化有關聯準會將在下周的決策會議上連續第三度升息3碼的預期。葉倫還說，美國經濟成長正在放緩，這是利率上升的自然結果，不過，就業市場依然「格外強勁」，求職者與職位空缺數的比率達到一比接近二。