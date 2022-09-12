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CPI發布前 股指續走升

iPhone 14這款預售最佳 蘋果股價迎5月來最大單日漲幅

編譯季晶晶／綜合外電
預售資料顯示iPhone 14 Pro Max是蘋果新款手機最暢銷機種，激勵蘋果股價周一出現5月以來最大單日漲幅。（歐新社）
預售資料顯示iPhone 14 Pro Max是蘋果新款手機最暢銷機種，激勵蘋果股價周一出現5月以來最大單日漲幅。（歐新社）

根據預售資料，蘋果上周新發表的iPhone 14系列，以iPhone 14 Pro Max最暢銷，超越舊版在類似時間範圍內的表現。摩根大通和巴克萊在內機構的分析師紛紛指出，蘋果最新系列手機的需求強勁。受此激勵，蘋果股價周一上漲3.9%，是5月27日以來最大單日漲幅，該股自8月以來首次收在200日均線之上。

凱基證券分析師Chirstine Wang撰寫報告說：「預售數據顯示，iPhone 14 Pro Max是最暢銷機型，比iPhone 13 Pro Max的同期表現更好。」她還說，iPhone 14系列的定價有利於未來銷售。

蘋果上周在產品發布會上一口氣推出iPhone 14、新版AirPods Pro無線耳機和新的Apple Watch。iPhone保有舊版大致的外觀，但相機升級、擁有外界期待已久的緊急衛星通訊功能。大部分升級功能僅高階Pro才有，包括配置一個4,800萬畫素鏡頭和能始終維持低耗電模式的螢幕，類似新版Apple Watch。

蘋果是今年表現最佳的大型科技股，因為投資人對它能從逾10億用戶身上、透過應用程式、影片、健身和遊戲訂閱等服務賺取更多收入深具信心。蘋果股價上漲的下一個催化因素將是預定10月下旬公布的止於9月底上季財報。

蘋果今年來下跌約8%，優於那斯達克100指數大跌約22%。彭博彙整的資料，追蹤該股的50位分析師當中有大約96%建議買入或持有蘋果股票，只有兩位建議賣出。

蘋果 iPhone 分析師

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