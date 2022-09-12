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美西線海運價恐跌破3000

記者邱馨儀／台北報導
運價持續崩跌，美國線已連五周重挫。(歐新社資料照片)
運價持續崩跌，美國線已連五周重挫。(歐新社資料照片)

貨櫃運價沒有最低，還有更低。上周運價持續崩跌，貨攬業者指出，上海航交所顯示的運價指數是落後指標，由於貨量持續走低，部分航商已傳出「不收旺季附加費」，預期美西線40呎櫃運價恐將失守3000美元大關。

上周，遠東發往美西的運價原本每FEU（40呎櫃）還有近3,500美元，但因特定航商在報價平台系統「未收取旺季附加費（PSS）」，導致該航線的現貨價格直接跳水，而引發市場關注，各貨攬業者的報價也出現連鎖反應。業者指出，若情況沒改善，美西運價恐怕很快會看到2字頭。

根據上海航交所訊息，迄上周為止，美國線已連五周重挫，最新的報價是，遠東到美西一周跌掉475美元，每FEU（40呎櫃）來到3,484美元，周跌幅達12%；原本還守得不錯的亞洲到美東每FEU跌幅也擴大，周跌551美元，周跌幅6.62%。

由於歐、美線運價續跌，不少較不具競爭力的中小型船舶退出歐美線，改到亞洲區間或其他線市場，加上亞洲供應鏈工廠稼動下滑衝擊亞洲線運輸需求，亞洲線供給轉鬆，東南亞每TEU（20呎櫃）運價跌破500美元來到463美元，跌幅17%；南美線每TEU跌798美元，價格為7,183美元，跌幅9.9%。

值得注意的是，上周，美國零售聯合會下修今年第4季、明年首季進口貨量預期數字，今年9月起，每個月的進口貨量減幅均擴大，明年首季的減幅更大，關鍵仍在通膨、升息等因素，導致美國零售市場採購力疲軟。若整體趨勢不變，航運業者認為，運價指數將持續下修，未來幾周公布的運價指數也將進一步下跌。業者指出，當前現貨運價與合約運價已經呈現「嚴重倒掛」，即合約價高、現貨價低，且差幅持續擴大，貨主（託運人）對合約重新談判的要求力道也與日俱增。

不僅遠東到美國線現貨與合約運價倒掛，歐洲線的運價也跌掉不少。歐洲地區因俄烏戰爭波及天然氣問題無解，衝擊歐洲經濟成長，今年上半年遠東發往歐洲的貨量已較去年減少，下半年減幅更大。由於貨量續減，遠東到歐洲線上周跌勢也相對大，每TEU跌破4000美元來到3877美元，續跌375美元，周跌幅8.82%；地中海航線跌勢加重，每TEU運價4222美元，周跌幅11.56%。

由於10月起歐洲線合約價即將啟動談判，市場也傳出，多數大型航商在談判的「態度」上，已經明顯放軟，未來，市場可能出現「一到兩個月的短約」，疫情之下動輒一到三年的長約情況恐難再見。

指數 航線 東南亞

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