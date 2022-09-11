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蘋果iPhone 14需求似乎很強？分析師這麼說

編譯易起宇／綜合外電
Wedbush證券分析師表示，蘋果iPhone 14系列新機需求強勁。 （路透）
Wedbush證券分析師表示，蘋果iPhone 14系列新機需求強勁。 （路透）

蘋果投資人，坐穩了：最新分析師報告指出，蘋果新推出的iPhone 14系列手機看來需求強勁；另外，在截至本月下旬止的2022年度第4季，蘋果iPhone營收和整體營收料將超越預期，可望為今年來下跌約11%的蘋果股價創造出一波漲勢。

巴隆周刊報導，蘋果7日發表多款新機，包括iPhone 14、iPhone 14 Pro、iPhone 14 Plus和iPhone 14 Pro Max。雖然最貴的Pro Max起跳價高達1,099美元，但和去年發售的iPhone 13相比，蘋果這次並未調漲美國地區的iPhone售價。

Wedbush證券分析師艾夫斯等人在10日公布的報告中表示，消費者正排隊購買新iPhone，Wedbush分析師對訂購量的預測也維持為9,000萬支；Pro機型的出貨時間已延後至10月中旬，而且可能進一步延後。

分析師表示：「這反映了蘋果對新款iPhone潛在需求的預期；據我們估計，過去逾三年半間，全球10億名iPhone用戶中，有2.4億名用戶尚未升級手機。」

報導指出，長期而言，這對投資人來說或許是個好兆頭。過去幾年來，來自各項服務的營收，在蘋果總營收的占比不斷升高，但iPhone仍扮演要角。據FactSet訪調分析師估計，2023年蘋果的營收為4,158億美元，其中逾半數將來自iPhone。

在截至本月下旬止的2022年度第4季，蘋果的iPhone營收和整體營收看來均有望超越預期，這可能有助拉抬今年來已下跌約11%的蘋果股價。

iPhone 蘋果 營收

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