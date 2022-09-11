美鐵路勞資雙方加緊協商 以避免罷工造成新供應鏈問題

美國貨運鐵路和工會正在努力敲定一份新勞動合約，以避免一場可能擾亂供應鏈及農產品運送的罷工，並且使美國經濟每天損失超過20億美元。 （美聯社）

彭博資訊引述鐵路主管談話報導，美國貨運鐵路和工會正在努力敲定一份新合約，以避免一場擾亂供應鏈及農產品運送的罷工 ，並可能導致美國經濟每天損失超過20億美元。

美國鐵路協會（AAR）在聲明中說，若談判未能取得進展，17日可能發生罷工事件 ，鐵路公司已通知客戶，12日起可能會出現一些服務中斷。六家一級貨運鐵路將從12日開始採取措施，以「管理和保護」一些危險或敏感貨物的運輸。

AAR並預測，由於貨運鐵路為農業、工業、批發、零售和美國經濟其他領域提供服務，這場全國鐵路大停工可能造成每天高達20億美元的損失。在通膨加劇的情況下，這場鐵路罷工可能導致更工廠關閉、勞工 失業，以及增加企業與消費者的成本。

白宮官員說，已促請雙方繼續努力，以達成協議，避免對經濟造成任何負面影響。在期中選舉 前貨運鐵路關閉，也可能為拜登總統和民主黨帶來政治風險，因為他們正努力重建與工會和藍領選民的歷史聯結。

儘管12個鐵路勞工工會中有10個已達成了新勞資協議，但合計擁有逾9萬名員工的火車司機與乘務員工會（BLET），以及國際鈑金空運、鐵路和運輸工人協會（IASMARTW）並未與資方敲定協議。這兩個工會組織表示，「仍然致力於」談判一項合約，以滿足成員對工資和休假等重大事項的要求。

據商業雜誌（Journal of Commerce）報導，若這兩大鐵路工會周未能就新合約達成協議後，美國貨運鐵路將從周一（12日）開始減少服務。