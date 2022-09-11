我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

英女王駕崩 4歲路易王子暖回「一句話」感動凱特

紐約無證客優先許可工作？合法排期移民喊不公

美鐵路勞資雙方加緊協商 以避免罷工造成新供應鏈問題

編譯林聰毅／綜合外電
美國貨運鐵路和工會正在努力敲定一份新勞動合約，以避免一場可能擾亂供應鏈及農產品運送的罷工，並且使美國經濟每天損失超過20億美元。 （美聯社）
美國貨運鐵路和工會正在努力敲定一份新勞動合約，以避免一場可能擾亂供應鏈及農產品運送的罷工，並且使美國經濟每天損失超過20億美元。 （美聯社）

彭博資訊引述鐵路主管談話報導，美國貨運鐵路和工會正在努力敲定一份新合約，以避免一場擾亂供應鏈及農產品運送的罷工，並可能導致美國經濟每天損失超過20億美元。

美國鐵路協會（AAR）在聲明中說，若談判未能取得進展，17日可能發生罷工事件 ，鐵路公司已通知客戶，12日起可能會出現一些服務中斷。六家一級貨運鐵路將從12日開始採取措施，以「管理和保護」一些危險或敏感貨物的運輸。

AAR並預測，由於貨運鐵路為農業、工業、批發、零售和美國經濟其他領域提供服務，這場全國鐵路大停工可能造成每天高達20億美元的損失。在通膨加劇的情況下，這場鐵路罷工可能導致更工廠關閉、勞工失業，以及增加企業與消費者的成本。

白宮官員說，已促請雙方繼續努力，以達成協議，避免對經濟造成任何負面影響。在期中選舉前貨運鐵路關閉，也可能為拜登總統和民主黨帶來政治風險，因為他們正努力重建與工會和藍領選民的歷史聯結。

儘管12個鐵路勞工工會中有10個已達成了新勞資協議，但合計擁有逾9萬名員工的火車司機與乘務員工會（BLET），以及國際鈑金空運、鐵路和運輸工人協會（IASMARTW）並未與資方敲定協議。這兩個工會組織表示，「仍然致力於」談判一項合約，以滿足成員對工資和休假等重大事項的要求。

據商業雜誌（Journal of Commerce）報導，若這兩大鐵路工會周未能就新合約達成協議後，美國貨運鐵路將從周一（12日）開始減少服務。

罷工 勞工 期中選舉

上一則

二手名表價上半年大起大落 觸底跡象如今似已浮現

延伸閱讀

中媒：俄羅斯想開發遠東地區 必須以誠待華、信任中國

中媒：俄羅斯想開發遠東地區 必須以誠待華、信任中國
黑白集／號誌類罷工 要台鐵不出包太難？

黑白集／號誌類罷工 要台鐵不出包太難？
金山市長專欄╱繁榮華埠 撥款加強治安、交通

金山市長專欄╱繁榮華埠 撥款加強治安、交通
員工薪資談不攏 賓州14間長照機構罷工

員工薪資談不攏 賓州14間長照機構罷工

熱門新聞

中國從去年12月開始，連續七個月減持美債。（歐新社）

中國為何連續7個月減持美債？

2022-09-04 10:53
經濟學家警告，如果美國陷入衰退，新加坡和泰國首當其衝。（路透）

美若衰退可能衝擊亞洲 最脆弱的是新加坡和「這國」

2022-09-05 00:40
蘋果公司7日發表iPhone 14系列新智慧手機。（美聯社）

比三星折疊機更難對付 iPhone 14面對「這兇悍對手」不敢漲價

2022-09-08 07:27
全球貨櫃輪運價8月雪崩，跌幅一周比一周大，美西線重挫12%。圖為去年海運多頭時美國洛杉磯港貨櫃積壓的情況。(路透資料照片)

貨櫃運價挫 美國線最慘

2022-09-10 02:00
華為常務董事、終端BG執行長、智能汽車解決方案BU執行長余承東6日在Mate50手機上介紹該款手機特色。圖取自新京報

號稱「沒電也能打電話」華為發表新款手機Mate50

2022-09-06 11:13
人民幣貶值衝擊其他國家的出口力吸引力，恐將引發競爭性貶值。(路透)

人民幣貶破7？削弱他國出口吸引力 台幣、韓元都不妙

2022-09-04 23:08

超人氣

更多 >
月餅太多怎麼辦？逾六成中國民眾這樣處理

月餅太多怎麼辦？逾六成中國民眾這樣處理
威廉繼承價值10億英鎊領地 一夕變成英國大地主

威廉繼承價值10億英鎊領地 一夕變成英國大地主
撿起落地食物正要放嘴裡 發現女王在看 梅伊自曝糗事

撿起落地食物正要放嘴裡 發現女王在看 梅伊自曝糗事
洛杉磯溫莎山五屍六命大車禍 確認瘋狂車速130英里

洛杉磯溫莎山五屍六命大車禍 確認瘋狂車速130英里
威廉遞橄欖枝 邀哈利、梅根與他和凱特合體向民眾致意

威廉遞橄欖枝 邀哈利、梅根與他和凱特合體向民眾致意