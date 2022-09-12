一日三餐被打破…飲食習慣改變 零食銷量增3成

調查顯示，全美近五年來零食銷售量跳增近30%，不少人打破一日三餐的尋常規律，不吃早、午、晚餐，改在餐與餐之間吃零食。

市場訊息供應商歐睿國際(Euromonitor International)調查發現，全美零食銷售量由2017年1166億美元跳增至2022年1506億美元，增幅29.15%，預計2027年將進一步擴增至1696億美元。零售點心包括水果點心、冰淇淋、餅乾、點心棒(snack bar)、糖果和非甜品零食。

各大零食公司的業績也大躍進。Doritos、Cheetos、Ruffles、PopCorners、Smartfood和SunChips等全美家喻戶曉的零食第二季淨銷售額都出現二位數成長，Pirate's Booty零售額更大增32%、SkinnyPop增加17%。

理由何在呢？一方面是零食越來越貴，折算成銷售額隨之增加，再加上人們重返辦公室上班、活動增加，外出途中總想吃點零食。

更顛覆性的理由是，人們飲食習慣發生變化，比過去吃更多零食，不照傳統方式吃正規餐，根據食品業者億滋(Mondelez)2021年調查，全球約64%消費者偏好在一天內分散吃好幾份小餐點，而不是集中吃幾頓正餐，2019年僅占59%；此外，約62%受訪者表示，每天至少一餐以零食代替。

美國的飲食習慣向來隨著時代而改變。一日三餐的模式並非自古如此，而始於工業革命，20世紀初的包裝創新將零食推向主流，大型超市為消費者提供無窮盡明亮、誘人的商品選擇。最近新冠疫情 期間，數百萬人工作型態有了重大轉變，連帶開闢新的零食類別，對零食銷售商是好消息，卻對消費者的健康不利。

市場研究公司IRI執行副總裁里昂瓦特(Sally Lyons Watt)說，如今，零食無處不在，已是一種生活方式。

密森尼美國國家歷史博物館 (Smithsonian National Museum of American History)食品歷史學家楊女士(Ashley Rose Young)說，一日三餐是因工業革命而建立的模式，工人上班前吃一頓飯，午休時又吃一頓補充能量，接著是下班後再吃一頓。正餐標準化後，新的飲食規則應運而生，人們吃零食的心態也不一樣。

19世紀，花生之類的零食由街頭小販出售，與工人和窮人連結而被污名化，卡羅爾(Abigail Carroll)在2013年關於美國零食和飲食習慣的著作中寫道，當用餐(尤其晚餐)帶有更多社交意義、更多禮節、定義更嚴格時，吃零食變得不合禮數。

但食品業者看到零食商機，為了讓零食的形象脫胎換骨，力求包裝、密封保鮮。最終，一群企業家開發出玉米花混合花生裹上糖衣的脆餅點心Cracker Jack，為食品業打開大門。

Cracker Jack開發者是住在芝加哥的德裔魯克海姆兄弟(Frederick and Louis Rueckheim)，兄弟倆1896年帶著這款零食到各城市推廣，為長久保鮮，與埃克斯坦(Henry Eckstein)合作，開發出有特殊蠟襯裡的包裝袋，接下來幾年，納貝斯克(Nabisco)、家樂氏(Kellogg)等食品業者跟進採用。

微波爐1955年登場，帶動全新的包裝食品；二戰後，越來越多人在大眾零售商 店買雜貨，大型超市對美國零食文化影響深遠。

瓦特數十年來一直在追蹤零食趨勢，他說，嬰兒潮和X世代慣於下午或晚上吃零食，千禧世代早上也吃零食，千禧世代改變人們的飲食習慣。

接著疫情爆發，又發生另一轉變，人們吃更多宵夜點心，白天工作時和孩子一起困在家裡被干擾，不得不將工作時間延長到晚上，自然伸手抓零食吃，再加上15分鐘送貨服務普及，只要想吃就上網訂購，輕鬆享受深夜點心。

如今，人們陸續重返辦公室、工作安排更規律，對深夜零食的興趣恐隨之遞減，但食品業者持續推銷深夜點心。

零食對健康的影響是好是壞？視情況而定。

如果選用完整水果、蔬菜、低脂乳製品、瘦肉蛋白來源，或者很注意食用份量，有時可幫助符合某些養生方針，但選擇含飽和脂肪、高鈉和添加糖的零食如糖果、汽水或薯片，可能養成不健康的習慣。根據哈佛公衛學院營養來源(Harvard School of Public Health's Nutrition Source)，定期攝取這類零食將對其有所偏好，進而改變飲食行為和品質。

針對可耐久存放的包裝零食(shelf-stable packaged goods)，消費者應詳閱包裝上的營養訊息，專家提醒查看鈉、添加物和飽和脂肪含量，零包裝食品最健康。