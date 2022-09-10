我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

熱浪乾旱突變狂風暴雨 加州迎「最極端氣候」周

歐記健保費用明年擬大調漲 最高可能達20%

憂美經濟下滑 資金撤離股市

財經新聞組／綜合報導

美國商銀策略師表示，在美國經濟下滑的可能性將受多重因素推升後，投資人紛紛撤出美股

根據EPFR Global數據，截至9月7日當周，美股股票型基金淨流出109億元，為11周來最大金額；流出最多的是科技股，撤離18億元。而全球股票型基金流出145億元，其中61億元流向政府國債。

美商銀策略師哈奈特(Michael Hartnett)領導的團隊指出，通膨上升、烏克蘭戰爭和資金成本上升，是促使投資人撤出股市的因素之一。分析師們指出，這除了推升波動性外，還引發信貸市場震盪，像是投資人為對沖2年期德國國債部位所支付的利率，飆升至2008年6月以來最高水平。

聯準會(Fed)官員本周重申其鷹派立場，但未能安撫投資人對貨幣緊縮將導致經濟陷入衰退的擔憂。不過由於估值偏低，美股連續兩天反彈，史坦普500指數可望出現4周來首次全周上漲。

美銀策略師表示，雖然相對於債券來說股票仍堅挺，但過去半年未見資金流入股票。他們在報告中寫道：「債券討厭通膨，股市討厭衰退」，而如今的風險情緒「令人震驚」。

德意志銀行策略師本周表示，如果美國經濟陷入衰退，美股可能進一步下跌25%。與此同時，在經濟成長放緩的考量下，華爾街知名空頭、摩根士丹利策略師威爾森(Michael J. Wilson)對美股的獲利前景更加悲觀。

即使如此，哈奈特和他的團隊表示，股市暗示未來3到6個月的周期性殖利率將達到高點，這是個好消息。與此同時，該行的牛熊指標跌至零或「最大看空」水平，這通常被視為逆勢買入訊號。（財經新聞組）

美股 投資 股票

上一則

道指上漲377點 中止連3周跌勢

下一則

全球晶片荒緩解 網通業利多

延伸閱讀

聯準會理事：對抗通膨 美國須持續升息政策至明年

聯準會理事：對抗通膨 美國須持續升息政策至明年
本周利率飆升 房產投資依然看好

本周利率飆升 房產投資依然看好
都會區房價 近40%明年恐跌 尤其內陸帝國、聖地牙哥

都會區房價 近40%明年恐跌 尤其內陸帝國、聖地牙哥
學者：中國作為製造業中心能平衡全球停滯型通膨

學者：中國作為製造業中心能平衡全球停滯型通膨

熱門新聞

中國從去年12月開始，連續七個月減持美債。（歐新社）

中國為何連續7個月減持美債？

2022-09-04 10:53
經濟學家警告，如果美國陷入衰退，新加坡和泰國首當其衝。（路透）

美若衰退可能衝擊亞洲 最脆弱的是新加坡和「這國」

2022-09-05 00:40
「女股神」伍德的方舟投資管理公司（ARK）趁著輝達股價崩跌，敲進價值合計4,000萬美元的輝達股票。路透

輝達股價摔至52周低位 女股神伍德進場抄底

2022-09-02 12:02
蘋果公司7日發表iPhone 14系列新智慧手機。（美聯社）

比三星折疊機更難對付 iPhone 14面對「這兇悍對手」不敢漲價

2022-09-08 07:27
位於芬蘭灣的Portovaya加壓站。（路透）

俄羅斯宣布北溪無限期停供後 又說要從烏克蘭增加供氣

2022-09-03 06:44
美股早盤一度上漲，但在中午傳來俄羅斯無限期關閉北溪（Nord Stream）天然氣管線、歐洲能源供給可能更加吃緊，導致午後震盪走跌。（美聯社）

那斯達克和費半連六跌 有誰敢跟真正的大空頭Fed作對

2022-09-03 08:59

超人氣

更多 >
英國女王駕崩前兩天出現癥兆？醫師：顯示已不久於人世

英國女王駕崩前兩天出現癥兆？醫師：顯示已不久於人世
好市多秋季食品上架 這5類最受歡迎

好市多秋季食品上架 這5類最受歡迎
驚嚇 北加中半島一女子當街被斬首 到場警員嚇傻

驚嚇 北加中半島一女子當街被斬首 到場警員嚇傻
存退休老本 最怕這6件事來亂

存退休老本 最怕這6件事來亂
快看世界／拍下英女王最後一次露面 攝影師憶背後故事

快看世界／拍下英女王最後一次露面 攝影師憶背後故事