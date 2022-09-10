憂美經濟下滑 資金撤離股市

美國商銀策略師表示，在美國經濟下滑的可能性將受多重因素推升後，投資 人紛紛撤出美股 。

根據EPFR Global數據，截至9月7日當周，美股股票 型基金淨流出109億元，為11周來最大金額；流出最多的是科技股，撤離18億元。而全球股票型基金流出145億元，其中61億元流向政府國債。

美商銀策略師哈奈特(Michael Hartnett)領導的團隊指出，通膨上升、烏克蘭戰爭和資金成本上升，是促使投資人撤出股市的因素之一。分析師們指出，這除了推升波動性外，還引發信貸市場震盪，像是投資人為對沖2年期德國國債部位所支付的利率，飆升至2008年6月以來最高水平。

聯準會(Fed)官員本周重申其鷹派立場，但未能安撫投資人對貨幣緊縮將導致經濟陷入衰退的擔憂。不過由於估值偏低，美股連續兩天反彈，史坦普500指數可望出現4周來首次全周上漲。

美銀策略師表示，雖然相對於債券來說股票仍堅挺，但過去半年未見資金流入股票。他們在報告中寫道：「債券討厭通膨，股市討厭衰退」，而如今的風險情緒「令人震驚」。

德意志銀行策略師本周表示，如果美國經濟陷入衰退，美股可能進一步下跌25%。與此同時，在經濟成長放緩的考量下，華爾街知名空頭、摩根士丹利策略師威爾森(Michael J. Wilson)對美股的獲利前景更加悲觀。

即使如此，哈奈特和他的團隊表示，股市暗示未來3到6個月的周期性殖利率將達到高點，這是個好消息。與此同時，該行的牛熊指標跌至零或「最大看空」水平，這通常被視為逆勢買入訊號。（財經新聞組）