道指上漲377點 中止連3周跌勢

美股上漲，華爾街結束了強勁的一周，從聯準會(Fed)引發的暴跌中復元。

道瓊工業平均指數 上漲377.19點或1.19%至3萬2151.71點。史坦普500指數上漲61.18點或1.53%至4067.36點。那斯達克綜合指數上漲250.18點或2.11%至1萬2112.31點。

電子簽名公司DocuSign在公布財報獲利超出預期後，股價飆升10.51%。該公司還發布高於預期的第3季營收 財測。

所有三大主要平均股指都結束連續3周下跌。道指本周上漲2.66%，史指上漲3.65%，那指上漲4.14%。

14日將發布的消費者物價指數(CPI)將是最新考驗，這個數據有助Fed決定本月稍晚的升息幅度。

跟踪走勢圖的專業人士也注意到，史指在9日的反彈中收復50日移動均線，也就是約4030點附近。下一個挑戰是突破200日移動均線，目前在4275點。

一些以成長為重點的ETF表現出色。伍德(Cathie Wood)操盤的旗艦方舟創新ETF在特斯拉 上漲3.6%的幫助下飆升4.45%。

其他如iShares Cyber​​security and Tech ETF上漲3.61%，以大麻為重點的ETFMG Alternative Harvest ETF上漲3.55%。 Roundhill Sports Betting and Gaming ETF上漲3.39%。