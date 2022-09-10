我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

熱浪乾旱突變狂風暴雨 加州迎「最極端氣候」周

歐記健保費用明年擬大調漲 最高可能達20%

道指上漲377點 中止連3周跌勢

財經新聞組／綜合報導

美股上漲，華爾街結束了強勁的一周，從聯準會(Fed)引發的暴跌中復元。

道瓊工業平均指數上漲377.19點或1.19%至3萬2151.71點。史坦普500指數上漲61.18點或1.53%至4067.36點。那斯達克綜合指數上漲250.18點或2.11%至1萬2112.31點。

電子簽名公司DocuSign在公布財報獲利超出預期後，股價飆升10.51%。該公司還發布高於預期的第3季營收財測。

所有三大主要平均股指都結束連續3周下跌。道指本周上漲2.66%，史指上漲3.65%，那指上漲4.14%。

14日將發布的消費者物價指數(CPI)將是最新考驗，這個數據有助Fed決定本月稍晚的升息幅度。

跟踪走勢圖的專業人士也注意到，史指在9日的反彈中收復50日移動均線，也就是約4030點附近。下一個挑戰是突破200日移動均線，目前在4275點。

一些以成長為重點的ETF表現出色。伍德(Cathie Wood)操盤的旗艦方舟創新ETF在特斯拉上漲3.6%的幫助下飆升4.45%。

其他如iShares Cyber​​security and Tech ETF上漲3.61%，以大麻為重點的ETFMG Alternative Harvest ETF上漲3.55%。 Roundhill Sports Betting and Gaming ETF上漲3.39%。

指數 營收 特斯拉

上一則

學者：Fed持續升息 很難軟著陸

下一則

憂美經濟下滑 資金撤離股市

延伸閱讀

道指上漲377點 中止連3周跌勢

道指上漲377點 中止連3周跌勢
經濟若真衰退 史指再跌25%

經濟若真衰退 史指再跌25%
評估升息前景 股指先跌後升

評估升息前景 股指先跌後升
女股神：鮑爾誤用伏克爾大鎚 3-6個月後可能轉鴿

女股神：鮑爾誤用伏克爾大鎚 3-6個月後可能轉鴿

熱門新聞

中國從去年12月開始，連續七個月減持美債。（歐新社）

中國為何連續7個月減持美債？

2022-09-04 10:53
經濟學家警告，如果美國陷入衰退，新加坡和泰國首當其衝。（路透）

美若衰退可能衝擊亞洲 最脆弱的是新加坡和「這國」

2022-09-05 00:40
「女股神」伍德的方舟投資管理公司（ARK）趁著輝達股價崩跌，敲進價值合計4,000萬美元的輝達股票。路透

輝達股價摔至52周低位 女股神伍德進場抄底

2022-09-02 12:02
蘋果公司7日發表iPhone 14系列新智慧手機。（美聯社）

比三星折疊機更難對付 iPhone 14面對「這兇悍對手」不敢漲價

2022-09-08 07:27
位於芬蘭灣的Portovaya加壓站。（路透）

俄羅斯宣布北溪無限期停供後 又說要從烏克蘭增加供氣

2022-09-03 06:44
美股早盤一度上漲，但在中午傳來俄羅斯無限期關閉北溪（Nord Stream）天然氣管線、歐洲能源供給可能更加吃緊，導致午後震盪走跌。（美聯社）

那斯達克和費半連六跌 有誰敢跟真正的大空頭Fed作對

2022-09-03 08:59

超人氣

更多 >
英國女王駕崩前兩天出現癥兆？醫師：顯示已不久於人世

英國女王駕崩前兩天出現癥兆？醫師：顯示已不久於人世
好市多秋季食品上架 這5類最受歡迎

好市多秋季食品上架 這5類最受歡迎
驚嚇 北加中半島一女子當街被斬首 到場警員嚇傻

驚嚇 北加中半島一女子當街被斬首 到場警員嚇傻
存退休老本 最怕這6件事來亂

存退休老本 最怕這6件事來亂
快看世界／拍下英女王最後一次露面 攝影師憶背後故事

快看世界／拍下英女王最後一次露面 攝影師憶背後故事