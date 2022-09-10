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學者：Fed持續升息 很難軟著陸

財經新聞組／綜合報導

經濟學家們警告，聯準會(Fed)可能要付出更高的經濟代價才能控制通膨。

IMF經濟學家雷伊(Daniel Leigh)和米希拉(Prachi Mishra)以及約翰霍普金斯大學經濟學教授包爾(Laurence Ball)在合著的論文中表示，若Fed持續升息，美國經濟最終達成軟著陸的機會不大。Fed政策制訂者對「通膨回歸目標2%且失業率不超過4%」的預期，只有在非常樂觀的假設下才可能達成。

兩位經濟學家目前預計，美國失業率可能需要達到7.5%，相當於現在水平的2倍，才能終結美國的高通膨；這意味著美國將有大約600萬人失業。而根據Fed在6月時的預測，美國失業率中值到2024年也只會升至4.1%，而屆時通膨率將已經恢復至Fed目標水平2%左右。

除了更高的失業率外，Fed持續升息也將對新興市場國家帶來動盪。

前IMF首席經濟學家奧伯斯特非爾德(Maurice Obstfeld)認為，由於政府和企業在疫情期間累積大量的美元債券，隨著美元因升息而走升，許多新興市場和發展中經濟體將面臨困境。

他說，「危險訊號已經在閃爍，全球金融周期的緊縮階段已在進行中。」

但他同時也警告，如果Fed無法控制通膨，其他風險就會凸顯出來。從長遠來看，這將對全球經濟造成破壞，並可能削弱美元作為世界主要儲備貨幣的地位。

Fed主席鮑爾8日再發出鷹派言論，宣稱Fed需要在通膨問題上採取果斷有力的行動。需要繼續前進，直到抑制通膨大功告成。這是鮑爾在本月Fed會議前的最後一次公開發聲，目前已進入緘默期。目前市場預計，9月Fed會議很可能連續第三次升息75個基點。

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