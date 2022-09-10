特斯拉 擬在德州建煉鋰廠

特斯拉正考慮在德州海灣沿岸建設一座鋰冶煉廠。根據特斯拉向德州審計署提交的稅收減免申請，該公司正考慮在墨西哥灣岸建設一座「電池級氫氧化鋰冶煉廠」，並聲稱這將是「北美首座此類設施」。該廠最快將於2022年第4季開始建設，但要到2024年第4季才能實現商業化生產

團體示警越南新規不確定性

美國商業團體警告，越南上月宣布的一項最新規定要求所有科技公司在當地儲存數據並在當地設立辦事處，這將會造成業者高度的不確定性，並可能對投資產生「相當大的影響」。新規則預計將於10月1日生效，適用於科技公司以及電信商和數據儲存提供商。

議員要查航空業挪用補助

兩名眾議院民主黨員要求財政部監督機構調查航空公司是否挪用聯邦新冠疫情 救助計畫540億元的部分資金來支付疫情期間的員工契約買斷。航空公司疫情期間接受聯邦援助以抵禦疫情衝擊，條件是禁止裁員。危機初期，業者敦促員工提前退休或延長休無薪假。上萬員工接受，包括數百名機師。

小摩調降聯邦快遞目標價

摩根大通分析師警告，聯邦快遞股價一直反轉直下，而且這種下滑只會在該公司22日發布財報後加速。自6月29日召開投資者大會之後，這家物流巨頭股價下跌13%，遠遠落後於競爭對手UPS同期的8%漲幅。他給予聯邦快遞目標價為258元，低於之前的284元；重申「加碼」評級。

歐盟 接手調查谷歌數位廣告

歐盟反壟斷監管機構接管葡萄牙競爭監管機構對同一問題的調查，擴大對Alphabet旗下谷歌數位廣告業務的調查。歐盟執委會於去年6月開始調查，但葡萄牙競爭管理局(AdC)直到收到投訴後才於今年5月展開調查。AdC表示，有鑑於涉及事項的範圍和影響，歐盟競爭管理部門於7 月27日接手此案。

雜貨需求增 克羅格調升財測

由於備受通膨打擊的消費者減少採購非必需品，轉而搶進雜貨和家庭必需品，克羅格(Kroger Co)調升全年銷售額和獲利預測。預測2022財年調整後同店銷售額成長4%至4.5%，高於之前預期的2.5%至3.5%。每股獲利則在3.95元至4.05元間，也高於之前預期的3.85元至3.95元。