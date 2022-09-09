蘋果穿戴裝置大進化 彩蛋留伏筆

蘋果昨日舉行新品發表會，執行長庫克（右）揭露四款iPhone 14系列新機、三款新Apple Watch及AirPods Pro 2，總計三大類、八款新品齊發。（歐新社）

iPhone 14系列新機「很有梗」之餘，蘋果 在這次新品發表會推出的新Apple Watch 與AirPods Pro 2等穿戴裝置同步吸睛，Apple Watch有最大尺寸產品亮相、支援體溫偵測、具防水功能、提供衛星定位等亮點；AirPods Pro 2不僅加強抗噪功能，也首度支援觸控調整音量，充電盒更首度搭載揚聲器。

這次蘋果智慧手表共有Apple Watch Series 8、SE、Ultra等三款，伴隨AirPods Pro 2問世，為蘋果穿戴裝置家族增添成員，加上新功能、新規格吸睛，有望掀起一波搶購潮，助攻仁寶、台亞、新日興、美律等供應鏈業績成長。

AirPods Pro 2硬體規格也全面升級，透過全新主晶片H2大幅降低環境噪音，即使是警笛聲、施工噪音、演唱會大音響等環境下，都能讓用戶清楚聽到耳機傳來的聲音，電池續航力也比前一代多1.5小時，聆聽時間最長可達六小時，並首度支援觸控調整音量功能，充電盒支援無線充電MagSafe技術，並首度加入揚聲器，協助用戶尋找。

不過，三大類新品吸睛，但AR／VR 頭盔、iPhone的Type-C介面、支援8K攝影等三大內容並未如預期發布，成為許多果粉心中的遺憾。

蘋果先前在新品發表會特別預告有「one more thing（還有一件事）」，原本市場預期有可能是發表眾所矚目的AR／VR頭盔，但發表會並未亮相。

不過，蘋果在發表會結束後，秀出一段極其詭異又神秘的彩蛋影片，許多網友推測，很可能是蘋果為下一次發表會將推出AR／VR裝置埋下伏筆。