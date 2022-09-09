我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

時代的見證：英國新聞頭版致敬的伊麗莎白二世

英特爾CEO傳透露真實想法：中國5年內不會攻打台灣

iPhone 14 六亮點 帶旺台鏈

財經新聞組／綜合報導
(圖片來源：路透)
(圖片來源：路透)

蘋果7日舉行新品發表會，發布四款iPhone 14系列新機、三款新Apple Watch及AirPods Pro 2，總計三大類、八款新品齊發。萬眾矚目的iPhone 14共有六大亮點，預料將掀起一波換機潮，激勵消沉已久的智慧手機市場，並為鴻海、和碩等供應鏈挹注新動能。

蘋果執行長庫克在新品發表會中，不斷用「最棒、最強大」的字眼描述自家產品，並強調「這些了不起的產品各自提供許多絕佳的性能，而且所有設備都能無縫銜接，只有蘋果能實現」，凸顯對新品信心十足。

蘋果新iPhone共有四種機款，分別是iPhone 14、Plus、Pro與ProMax，前兩款共有藍色、紫色、午夜色、星光色與紅色等五種顏色；後兩款共四種顏色，包括金、銀、深紫與太空黑。

iPhone 14系列新機共有六大亮點，首先是蘋果開出的新機美元建議售價全面「加量不加價」，價格與前一代相同。

其次是蘋果取消iPhone mini，改推出6.7吋的iPhone 14 Plus，是蘋果史上第一支平價大尺寸手機，也意味蘋果認定大尺寸螢幕已是智慧手機市場主流，企圖用平價機種搶攻更多市占。

第三個亮點是iPhone 14 Pro系列螢幕取消劉海設計，並首度導入「動態島」（Dynamic Island） 顯示設計，能隨著不同的應用呈現各種操作介面，重新定義智慧手機操作介面，成為最多果粉討論的亮點。

第四是iPhone 14首度支援衛星通訊功能，證實日前市場傳聞。不過，目前衛星通訊功能僅限於北美市場，而且只能用於緊急求救功能，與真正的衛星通訊仍有差距，但在蘋果推波助瀾下，估計未來衛星通訊很可能會在智慧手機上加速普及。

第五個亮點是iPhone 14 Pro系列搭載由台積電4奈米製程所打造而成的A16仿生晶片，此晶片也被譽為目前「地表上最強手機晶片」，晶片內建160億個晶體管，每秒更可運算17萬億次，功耗比以往低20%，整體效能比A15 Bionic晶片提升不只一個世代。

最後一個亮點是iPhone 14 Pro系列主相機首度導入4800萬畫素鏡頭，並且配備四合一像素感光元件，包括超廣角相機、望遠相機等，能在低光源時拍攝更清楚、且色彩飽和的照片，而前鏡頭則首度配備自動對焦功能，同樣在低光源下也可拍攝完美照片。

iPhone 蘋果 手機

上一則

中企海外上市 歐洲首度超越美國

下一則

蘋果穿戴裝置大進化 彩蛋留伏筆

延伸閱讀

蘋果發表會3個遺憾 「詭異彩蛋影片」埋伏筆？

蘋果發表會3個遺憾 「詭異彩蛋影片」埋伏筆？
新iPhone在俄國也買得到 莫斯科祭出這種方案繞過制裁

新iPhone在俄國也買得到 莫斯科祭出這種方案繞過制裁
iPhone 14沒新意 連喬布斯女兒也發哏圖開酸

iPhone 14沒新意 連喬布斯女兒也發哏圖開酸
蘋果新機登場 通膨下沒漲價 跌破專家眼鏡

蘋果新機登場 通膨下沒漲價 跌破專家眼鏡

熱門新聞

中國從去年12月開始，連續七個月減持美債。（歐新社）

中國為何連續7個月減持美債？

2022-09-04 10:53
經濟學家警告，如果美國陷入衰退，新加坡和泰國首當其衝。（路透）

美若衰退可能衝擊亞洲 最脆弱的是新加坡和「這國」

2022-09-05 00:40
「女股神」伍德的方舟投資管理公司（ARK）趁著輝達股價崩跌，敲進價值合計4,000萬美元的輝達股票。路透

輝達股價摔至52周低位 女股神伍德進場抄底

2022-09-02 12:02
雖然房貸利率上漲正打擊美國房市，但要看到房價真的下跌，可能沒那麼快。（路透）

期待美國房價下跌？專家分析：沒那麼快

2022-09-01 06:45
位於芬蘭灣的Portovaya加壓站。（路透）

俄羅斯宣布北溪無限期停供後 又說要從烏克蘭增加供氣

2022-09-03 06:44
蘋果公司7日發表iPhone 14系列新智慧手機。（美聯社）

比三星折疊機更難對付 iPhone 14面對「這兇悍對手」不敢漲價

2022-09-08 07:27

超人氣

更多 >
直播／英國女王駕崩 王儲查理繼位為國王

直播／英國女王駕崩 王儲查理繼位為國王
快白金漢宮半小時 內閣早知女王病情 英相接過紙條面露難色

快白金漢宮半小時 內閣早知女王病情 英相接過紙條面露難色
德州夫婦20萬元買下閒置20年空屋 意外發現屋內都是寶

德州夫婦20萬元買下閒置20年空屋 意外發現屋內都是寶
英女王駕崩 新國王查理三世：我與我的家人最悲傷時刻

英女王駕崩 新國王查理三世：我與我的家人最悲傷時刻
直播／英媒主播穿全黑 報導女王身體最新狀況

直播／英媒主播穿全黑 報導女王身體最新狀況