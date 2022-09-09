iPhone 14 六亮點 帶旺台鏈

(圖片來源：路透)

蘋果 7日舉行新品發表會，發布四款iPhone 14系列新機、三款新Apple Watch及AirPods Pro 2，總計三大類、八款新品齊發。萬眾矚目的iPhone 14共有六大亮點，預料將掀起一波換機潮，激勵消沉已久的智慧手機 市場，並為鴻海、和碩等供應鏈挹注新動能。

蘋果執行長庫克在新品發表會中，不斷用「最棒、最強大」的字眼描述自家產品，並強調「這些了不起的產品各自提供許多絕佳的性能，而且所有設備都能無縫銜接，只有蘋果能實現」，凸顯對新品信心十足。

蘋果新iPhone共有四種機款，分別是iPhone 14、Plus、Pro與ProMax，前兩款共有藍色、紫色、午夜色、星光色與紅色等五種顏色；後兩款共四種顏色，包括金、銀、深紫與太空黑。

iPhone 14系列新機共有六大亮點，首先是蘋果開出的新機美元建議售價全面「加量不加價」，價格與前一代相同。

其次是蘋果取消iPhone mini，改推出6.7吋的iPhone 14 Plus，是蘋果史上第一支平價大尺寸手機，也意味蘋果認定大尺寸螢幕已是智慧手機市場主流，企圖用平價機種搶攻更多市占。

第三個亮點是iPhone 14 Pro系列螢幕取消劉海設計，並首度導入「動態島」（Dynamic Island） 顯示設計，能隨著不同的應用呈現各種操作介面，重新定義智慧手機操作介面，成為最多果粉討論的亮點。

第四是iPhone 14首度支援衛星通訊功能，證實日前市場傳聞。不過，目前衛星通訊功能僅限於北美市場，而且只能用於緊急求救功能，與真正的衛星通訊仍有差距，但在蘋果推波助瀾下，估計未來衛星通訊很可能會在智慧手機上加速普及。

第五個亮點是iPhone 14 Pro系列搭載由台積電4奈米製程所打造而成的A16仿生晶片，此晶片也被譽為目前「地表上最強手機晶片」，晶片內建160億個晶體管，每秒更可運算17萬億次，功耗比以往低20%，整體效能比A15 Bionic晶片提升不只一個世代。

最後一個亮點是iPhone 14 Pro系列主相機首度導入4800萬畫素鏡頭，並且配備四合一像素感光元件，包括超廣角相機、望遠相機等，能在低光源時拍攝更清楚、且色彩飽和的照片，而前鏡頭則首度配備自動對焦功能，同樣在低光源下也可拍攝完美照片。