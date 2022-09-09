Netflix 削減營運支出

美國串流巨頭Netflix正找尋更多削減營運成本的機會，以節省資金來因應訂戶成長放緩的困境。華爾街日報引述知情人士報導，Netflix正採取的措施包括縮減房地產布局、限制公司宣傳品的訂購數量、控制雲端運算的成本，及僱用較資淺的人員。Netflix說，受競爭加劇影響，在4至6月當季流失近100萬名訂戶。該公司今年已裁減逾400名員工。

聯航採購電動空中出租車

聯合航空向巴西航空工業公司(Embraer)支持的新創公司Eve Air Mobility採購200架電動空中載具，並且附帶200架選擇權。聯航還向5月在紐約證券交易所上市的Eve投資1500萬元。聯航表示，預計最早在2026年交機。該公司認為電動空中車有助於減少碳排放。

Jeep將推4款全電動SUV

Jeep計畫2025年在北美推出4款全新全電動SUV，其中包括一款豪華Grand Wagoneer和一款名為Recon的Wrangler風格越野車，預計將自2024年起投入生產。該品牌並計劃到2030年時將其半數美國銷量和所有歐洲銷量都變成純電動車。目標與其母公司Stellantis之前宣布的目標一致。

首申失業金 數 5月來新低

勞工部表示，截至9月3日當周初領失業金數22.2萬人，低於預期的24萬人，連降4周，創5月來新低；前值自23.2萬人下修至22.8萬人，4周移動平均值23.3萬人。有一周時間落差的續領失業金數147.3萬人，較上周修正後的143.7萬人增加3.6萬人，高於預期的143.5萬人；4周移動平均值143.9萬人。

聯準會(Fed)主席鮑爾(Jerome Powell)表示，Fed「堅定致力於」控制通膨，但仍有希望在不必觸及之前對抗通膨時「非常高的社會成本」的情況下做到這一點。他指的是1980年代Fed前主席沃爾克大幅升息引發經濟衰退、失業率超過10%的歷史經驗。

Uber與Nuro推無人車外送

Uber Technologies Inc已與新創公司Nuro合作，開始測試用無人駕駛車輛提供食品。與Nuro的測試將於秋天起在德州休士頓和加州山景城開始，雙方建立10年的合作夥伴關係，並計劃將服務擴展到大部分灣區。Uber的目標是到2030年時在美加和歐洲平台上只使用電動車。